Juice=Juice、新体制初および金澤ラスト参加の新シングルリリース

Juice=Juiceが、2021年12月22日に新シングルを発売する。

Juice=Juiceは、7月に新メンバー3名(有澤一華、入江里咲、江端妃咲)が加入し、現在は10人体制で活動中。新体制初となる今作は、前作から約8か月ぶりとなるメジャー通算15枚目、「Familia」、「Future Smile」ともう1曲を含むトリプルA面シングルとなる。

11月24日横浜アリーナにて開催されるコンサートをもってグループ及びハロー!プロジェクトを卒業する、リーダーの金澤朋子にとって卒業後の発売となり、ラスト参加となる一方、新メンバーは初参加のシングルになっている。

・金澤朋子(リーダー)コメント:

新メンバーにとって初のシングルであり、私にとっては Juice=Juice ラストシングルとなる、本当に特別なものです。「Familia」は、家族や友達・仲間に対しての想いを再確認することが出来る心あたたまる優しい楽曲で、振付け には手話を取り入れています。「Future Smile」は女性らしさや大人っぽさがあり、このご時世だからこそ響く歌詞に注目して欲しい楽曲となって います。そんな素敵な2曲を収録したトリプルA面シングルは、新体制のJuice=Juiceの魅力がたっぷり詰まった 作品となりました。たくさんの方に聴いていただけると嬉しいです!

・有澤一華 コメント:

レコーディングでは音程やリズムだけじゃなく、歌詞を伝えることを意識して頑張りました。「Future Smile」では私の特技であるバイオリンを弾かせていただいて、すごく緊張しましたが、とても楽しく弾くことが出来ました MVも表情など曲ごとの表現を意識して頑張ったので、沢山の方に観て聴いていただきたいです。

・入江里咲 コメント:

Juice=Juice に加入するまで歌もダンスも未経験だったので、レコーディングに苦戦して、ダンスレッスンに 全くついていけず、その場に立ち尽くすしかできないことも多くありました。先輩方の背中を追いかけて必死に 練習を積み重ねていく日々ですが、レコーディングや撮影など今の自分にできることを頑張りました。私も発売日が待ち遠しいです!

・江端妃咲 コメント:

初めてのことでわからないことだらけでしたが、歌やダンス、撮影を重ねる中で先輩方から沢山のことを学ぶ事ができました。研修生の時よりも少しでも成長したなと感じてもらえたら嬉しいです。どれもとっても素敵な曲なので、沢山の方に聴いていただきたいです。

<リリース情報>

Juice=Juice

シングル『タイトル未定』

発売日:2021年12月22日(水)

=収録曲=※他1曲を含む全3曲

「Familia」 作詞:イイジマケン 作曲:Shusui / Shim Zeyun / tsubomi 編曲:鈴木俊介 「Future Smile」 作詞:大森祥子 作曲:Shusui / Josef Melin 編曲:Josef Melin

【初回生産限定盤A】 CD+BD

品番:HKCN-50677~8

価格:2200円(税込)

=収録曲=

1. 未解禁楽曲

2. Familia

3. Future Smile

4. 未解禁楽曲 (Instrumental)

5. Familia(Instrumental)

6. Future Smile (Instrumental)

未解禁楽曲

【初回生産限定盤B】CD+BD

品番:HKCN-50679~80

価格:2200円(税込)

※初回生産限定盤Aと同じ

Familia

【初回生産限定盤C】CD+BD

品番:HKCN-50681~2

価格:2200円(税込)

※初回生産限定盤Aと同じ

Future Smile

【初回生産限定盤SP1】CD+BD

品番:HKCN-50683~4

価格:2200円(税込)

※初回生産限定盤Aと同じ

※新メンバー3名ソロ歌唱動画+オーディションオムニバス映像

1 赤い日記帳 / 有澤一華 2 恋ならとっくに始まってる / 入江里咲 3 My Days for You / 江端妃咲 4 新メンバーインタビュー映像

【初回生産限定盤 SP2】CD

価格:HKCN-50685

価格:1650円(税込)

※初回生産限定盤Aと同じ 封入特典あり(詳細未定)

【通常盤 A】CD

品番:HKCN-50686)

価格:1300円(税込)

※初回生産限定盤Aと同じ

※初回プレス分のみ

トレーディングカードソロ 10 種+キラ仕様の集合 1 種よりランダムで 1 枚封入 ※「未解禁楽曲」衣装 ver.

【通常盤 B】CD

品番:HKCN-50687)

価格:1300円(税込)

※初回生産限定盤Aと同じ

※初回プレス分のみ

トレーディングカードソロ 10 種+キラ仕様の集合 1 種よりランダムで 1 枚封入 ※「Familia」衣装 ver.

【通常盤 C】CD

品番:HKCN-50688

価格:1300円(税込)

※初回生産限定盤Aと同じ

※初回プレス分のみ

トレーディングカードソロ 10 種+キラ仕様の集合 1 種よりランダムで 1 枚封入 ※「Future Smile」衣装 ver.

Juice=Juice 公式サイト:http://www.helloproject.com/juicejuice/