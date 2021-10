Yostarは、同社が運営するアプリゲーム『アークナイツ -明日方舟-』のTVアニメシリーズ化を決定した。

アニメーション制作は、これまで『アークナイツ -明日方舟-』のイベントPVなどを制作してきたYostar Picturesが担当。現在、シーズン01『黎明前奏』を鋭意制作中となっている。アニメの詳細については、続報を待ちたい。

現在、アークナイツ公式YouTubeチャンネルでは、TVアニメシリーズ化決定アナウンスPVが公開されているので、あわせてチェックしておきたい。

●「アークナイツ」 TVアニメシリーズ化決定アナウンスPV

(C)2017 Hypergryph Co., Ltd.©2018 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

(C)Copyright 2020 Yostar Pictures, Inc. All rights reserved.