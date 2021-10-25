スガシカオの新作アルバム「Sugarless III」が、12月22日にリリースされる。
2001年リリースの「Sugarless」、2011年リリースの「Sugarless II」に続き、シリーズ3作目となる今回のアルバムは、2022年のデビュー25周年に向けたキックオフを飾る作品。新曲4曲、東京メトロCMソングの「ぼくの街に遊びにきてよ」をはじめとしたタイアップ楽曲のほか、Little Glee Monster「ヒカルカケラ」、KAT-TUN「Real Face」といった提供曲やkokua「Progress」のセルフカバーも収録される。
「Real Face」は作曲者の松本孝弘（B'z）が今作のためにプロデュースを手がけた新アレンジ。「Progress」はkokuaのメンバーが集結した再レコーディングバージョンが収められる。
この作品は25周年記念の“25th Anniversary Edition”と通常盤の2仕様でリリースされる。25th Anniversary Editionの付属Blu-rayには「Progress」のレコーディングやミックスの過程を追ったメイキング映像、およびミュージックビデオが収められる。また全曲のレコーディングデータや制作時の歌詞、譜面を掲載した本も付属する。YouTubeではティザー映像も公開された。
なお本日10月25日20:00からはYouTubeにて、「Sugarless III」のリリース発表を記念した特番「やるしかねーだろ!? デビュー25周年キックオフSP」が東京都内のスタジオから生配信される。この番組ではスガが「Sugarless III」の全容や25周年を迎える心境を語るほか、スタジオライブも披露する。
スガシカオ「Sugarless III」収録内容
CD
・トワイライト★トワイライト
・10月のバースデー
・ヒカルカケラ［オリジナル：Little Glee Monster］
・もういいよ
・ハッピーストライク
・雨ノチ晴レ
・Music Train ～春の魔術師～
・ぼくの街に遊びにきてよ
・心の防弾チョッキ
＜25th Anniversary Special Track＞
・Real Face（produced by 松本孝弘）［オリジナル：KAT-TUN］
・Progress
ほか全12曲収録予定
25th Anniversary Edition Blu-ray
Suga Shikao / The making of Progress
・「Progress」MUSIC VIDEO
・「The making of Progress」