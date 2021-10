スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』が10月25日に1周年を向かえ、1周年記念イベント「1st Anniv. Groovy FES.」が開催される。

『D4DJ Groovy Mix』

『D4DJ Groovy Mix』では、1周年を記念したPVをYouTube「D4DJチャンネル」にて公開。そして第2章がスタート。実装曲は300曲を突破している。新機能として、「フロアチャレンジ」が追加。最大16人のメンバーで大型ライブが行える新機能となっており、同じキャラクターのメンバーを同時に編成することができ、ユニット編成の自由度が増えている。ルテージを消費することなく何度でもプレイできるステージクリア型の機能となっている。

新機能「衣装変更」も追加。キャラクターごとに衣装を設定し、ライブやクラブ、ホームなどに登場するメンバーの衣装が変更可能に。新月額パック「LIVEPASS」も追加。実装中のほぼ全ての楽曲を解放できるほか、「LIVEPASS」限定の機能メドレー繋ぎチェック機能やライブやり直し機能を実装された。さらに、ガチャなどでメンバーが重複した際、「特訓」に使用できる新アイテム「メモリ」が手に入るように。さらに、過去重複して獲得したメンバーの「メモリ」もプレゼントボックスに配布プレゼントされる。

そして、最大6000ダイヤもらえる「グルミク 1周年特別ログインキャンペーン」を開催。ログインキャンペーン期間中、合計4日間『グルミク』にログインで最大6000ダイヤがゲットできる。開催期間は11月5日まで。

その他、イベント開催中限定の「レイドライブ」をプレイして、イベントPtを集めてランキングを競うイベント「1st Anniv. Groovy FES.」が開催。イベント連動キャンペーン「ボスTrack達成数ダイヤプレゼントキャンペーン」や、新ガチャ「オーディションガチャ」が開催される。

