ブンデスリーガ第9節の3試合が24日に開催された。

FW浅野拓磨が所属するボーフムはホームでMF長谷部誠とMF鎌田大地が所属するフランクフルトと対戦。3分に浅野のスルーパスからダニー・ブルムのゴールでボーフムが先制すると、後半アディショナルタイムにセバスティアン・ポルターが追加点を挙げ、2-0で勝利を収めた。なお、先発出場した浅野は81分までプレー。長谷部と鎌田はフル出場した。

MF遠藤航とDF伊藤洋輝が所属するシュトゥットガルトはMF原口元気とMF遠藤渓太が所属するウニオン・ベルリンをホームに迎えた。31分にタイウォ・アウォニイのゴールでウニオン・ベルリンに先制を許したものの、90+3分にワヒド・ファギルの同点ゴールでシュトゥットガルトが追いつき、1-1のドローに終わった。なお、遠藤航と伊藤はフル出場。先発出場した原口は90+1分までプレー。遠藤渓太はベンチ入りしたものの、出場機会がなかった。

ケルンとレヴァークーゼンの一戦は、15分にパトリック・シック、17分にカリム・ベララビのゴールでアウェイのレヴァークーゼンが2点をリードして前半を折り返したものの、63分と82分にアントニー・モデストがゴールを挙げ、ケルンが追いつき2-2でタイムアップを迎えた。

ブンデスリーガ第9節の結果は以下の通り。第10節は29日から31日にかけて行われる。

■第9節結果

▼22日

マインツ 4-1 アウクスブルク

▼23日

バイエルン 4-0 ホッフェンハイム

ライプツィヒ 4-1 グロイター・フュルト

ヴォルフスブルク 0-2 フライブルク

ビーレフェルト 1-3 ドルトムント

ヘルタ・ベルリン 1-0 ボルシアMG

▼24日

ケルン 2-2 レヴァークーゼン

シュトゥットガルト 1-1 ウニオン・ベルリン

ボーフム 2-0 フランクフルト

■順位表

1位 バイエルン(勝ち点22)

2位 ドルトムント(勝ち点21)

3位 フライブルク(勝ち点19)

4位 レヴァークーゼン(勝ち点17)

5位 ウニオン・ベルリン(勝ち点16)

6位 ライプツィヒ(勝ち点14)

7位 マインツ(勝ち点13)

8位 ケルン(勝ち点13)

9位 ヴォルフスブルク(勝ち点13)

10位 ヘルタ・ベルリン(勝ち点12)

11位 ホッフェンハイム(勝ち点11)

12位 ボルシアMG(勝ち点11)

13位 シュトゥットガルト(勝ち点10)

14位 ボーフム(勝ち点10)

15位 フランクフルト(勝ち点8)

16位 アウクスブルク(勝ち点6)

17位 ビーレフェルト(勝ち点5)

18位 グロイター・フュルト(勝ち点1)

■第10節の対戦カード

▼29日

ホッフェンハイム vs ヘルタ・ベルリン

▼30日

ドルトムント vs ケルン

レヴァークーゼン vs ヴォルフスブルク

ウニオン・ベルリン vs バイエルン

フライブルク vs グロイター・フュルト

ビーレフェルト vs マインツ

フランクフルト vs ライプツィヒ

▼31日

アウクスブルク vs シュトゥットガルト

ボルシアMG vs ボーフム