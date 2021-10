SKY-HI(日高光啓)が1億円を出資して開催したボーイズグループ発掘オーディション番組『THE FIRST』から誕生した7人組ボーイズグループ・BE:FIRST(ビーファースト)は、11月3日(水)リリースの1stシングル「Gifted. 」でデビューする。11月5日(金)には早くも初のワンマンライブの開催が決定し、その貴重なライブ『BE:FIRST "FIRST" One Man Show -We All Gifted.-』がHuluストアで配信される。

BE:FIRSTは、JUNON、RYOKI、LEO、SOTA、MANATO、SHUNTO、RYUHEI の7名のグループで、プレデビュー曲「Shining One」のMVは公開2週間で1000万回を突破し、デビュー前から大注目のBE:FIRSTの初ワンマンライブを Hulu ストアで堪能できる。

「Huluストア」は、Huluの月額料金を支払う事なく作品単位での課金方式で、好きな番組だけを選んで視聴可能。

<本ライブ配信の特徴>

1:「ライブ&見逃し配信」がセットになっているので、ライブ視聴後に、見逃し配信で期間中何度でもライブを見直すことが可能です。

2:テレビでの視聴も可能なため、大画面で迫力あるライブをお楽しみいただけます。

3:チャット機能でファン同士のコミュニケーションが取れます。

■作品タイトル:

『BE:FIRST "FIRST" One Man Show -We All Gifted.-』

■ライブ配信日時:※ライブ配信時間は予告なく変更になる場合がございます。

11 月5日(金)22:00

※見逃し配信は、ライブ終了後、準備が整い次第配信開始 〜11月12日(金) 23:59

※ライブ配信の場合は、上記時間のみ視聴が可能です。

※ライブ配信ご視聴の際は、巻き戻しや一時停止はできません。

■出演者:

BE:FIRST

■ライブ配信・見逃し配信視聴料:※見逃し配信の視聴可能期間は限られておりますので、ご注意ください。

通常チケット:3850 円(税込)

■販売期間:※販売期間は予告なく変更になる場合がございます。

2021年10月22日(金)12:00〜11月12日(金)21:00