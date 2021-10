山下達郎の楽曲「クリスマス・イブ」を収めたCD「クリスマス・イブ(2021 Version)」が12月15日に期間限定商品として発売される。

1983年に発売され、その後35年連続でオリコン週間シングルランキングトップ100に入るなど、クリスマスソングのスタンダードとして愛され続けている「クリスマス・イブ」。昨年は7inchシングルとしてアナログ化されたが、今年は同楽曲のカラオケバージョンなどを収めた8曲入りのCDがリリースされることとなった。

CDには、「クリスマス・イブ」のオリジナル音源とカラオケバージョン、これまでのシングルにもカップリング曲として収録されている「ホワイト・クリスマス」のほか、「Blow」「Misty Mauve」「Mighty Smile(魔法の微笑み)」の"Home Karaoke"バージョン、「おやすみロージー -Angel Babyへのオマージュ-」「Love Can Go The Distance」の"Home Acappella"バージョンが収められる。

山下達郎「クリスマス・イブ(2021 Version)」収録曲

01. クリスマス・イブ

02. ホワイト・クリスマス

03. Blow((Home Karaoke)

04. Misty Mauve(Home Karaoke)

05. Mighty Smile(魔法の微笑み)(Home Karaoke)

06. おやすみロージー -Angel Babyへのオマージュ-(Home Acappella)

07. Love Can Go The Distance(Home Acappella)

08. クリスマス・イブ(オリジナル・カラオケ)