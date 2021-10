明治安田生命J1リーグ第33節が22日から24日にかけて行われた。

首位の川崎フロンターレは、後半開始早々にレアンドロ・ダミアンが挙げた1点を守り切って清水エスパルスを撃破。今季最長7連勝で勝ち点「84」を伸ばし、優勝した昨季の勝ち点「83」を上回って、リーグの歴代最多勝ち点記録を更新した。

2位の横浜F・マリノスは鬼門の敵地でセレッソ大阪と対戦。OBの乾貴士にC大阪復帰後初ゴールを許すなど、早々に2点を奪われる。横浜FMは前半終了間際に1点を返したが、後半の猛攻は及ばずに敗戦。4試合ぶりの黒星で川崎Fとの勝ち点差は「12」に開いた。次節、横浜FMが引き分け以下に終わって川崎Fが勝利した場合、または横浜FMが敗れて川崎Fが引き分け以上の場合、川崎Fの連覇が決定する。

フライデーナイトJリーグでは浦和レッズと柏レイソルが対戦。ホームの浦和は汰木康也の2得点やキャスパー・ユンカー、関根貴大のゴールなど、前半だけで4得点を奪う。後半には古巣対戦の江坂任がダメ押しの5点目を挙げ、浦和は5-1で勝利した。

4位名古屋グランパスと3位ヴィッセル神戸の直接対決は2-2の痛み分け。名古屋は試合開始14分で2点を先行しながらも後半の2失点でリードを守りきれなかった。名古屋は浦和に勝ち点「58」で並ばれ、神戸との勝ち点差は「3」のままとなっている。

鹿島アントラーズはFC東京を2-1で下して2試合ぶりの白星とし、神戸との勝ち点差を「5」に縮めた。一方、サガン鳥栖はガンバ大阪に0-1で敗れて5戦未勝利となり、AFCチャンピオンズリーグ出場権争いからまた一歩遠ざかった。

湘南ベルマーレは横浜FCとの“神奈川ダービー”で劇的な逆転勝利を収め、山口智監督体制での初勝利となった。徳島ヴォルティスと大分トリニータの下位直接対決は1-1の痛み分けに終わり、湘南が降格圏を脱出している。また、ベガルタ仙台はサンフレッチェ広島を2-0で下し、ホームで約5カ月ぶりとなる白星。残留への望みをつないだ。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

▼10月22日(金)

浦和レッズ 5-1 柏レイソル

▼10月23日(土)

ベガルタ仙台 2-0 サンフレッチェ広島

FC東京 1-2 鹿島アントラーズ

徳島ヴォルティス 1-1 大分トリニータ

湘南ベルマーレ 2-1 横浜FC

ガンバ大阪 1-0 サガン鳥栖

▼10月24日(日)

北海道コンサドーレ札幌 0-0 アビスパ福岡

名古屋グランパス 2-2 ヴィッセル神戸

川崎フロンターレ 1-0 清水エスパルス

セレッソ大阪 2-1 横浜F・マリノス

■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 川崎F(84/+49)

2位 横浜FM(72/+39)

3位 神戸(61/+21)

4位 名古屋(58/+11)

5位 浦和(58/+8)

6位 鹿島(56/+20)

7位 鳥栖(52/+8)

8位 福岡(47/+4)

9位 FC東京(46/+1)

10位 広島(45/+5)

11位 札幌(43/-4)

12位 C大阪(42/-1)

13位 G大阪(37/-13)

14位 柏(37/-15)

15位 清水(32/-16)

16位 湘南(31/-6)

17位 徳島(30/-20)

18位 大分(28/-25)

19位 仙台(26/-26)

20位 横浜FC(25/-40)

■次節の対戦カード

▼11月3日(水)

13:05 川崎F vs 浦和

13:05 横浜FM vs G大阪

14:00 FC東京 vs 清水

14:00 横浜FC vs 鳥栖

14:00 徳島 vs C大阪

15:00 名古屋 vs 柏

15:00 広島 vs 鹿島

15:00 福岡 vs 大分

16:00 札幌 vs 湘南

16:00 神戸 vs 仙台