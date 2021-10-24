ヤクルト － 巨人

＜25回戦 神宮＞

巨人の戸郷翔征投手（21）が24日、今季最終戦となる敵地でのヤクルト戦に先発。4回6失点で降板し、自身初の2ケタ勝利は来季以降にお預けとなった。

優勝マジック3を灯すヤクルト打線を相手に、3回までは打者9人で片付けるパーフェクトピッチングだったが、4回先頭の1番・塩見泰隆に三塁強襲の内野安打を許すと、ここから連続四死球で無死満塁ピンチを招き、4番・村上宗隆、5番・サンタナに連続適時打を浴びた。

その後二死までこぎつけるも、8番・西浦直亨を申告敬遠で歩かせ満塁で迎えた9番・原樹理にカウント0－2から外角スライダーを三塁線に弾き返され、打球は左翼線を転々。これが走者一掃の3点適時二塁打となり、この回だけで6点を失った。

戸郷は4回4安打3四死球6失点の内容で、5回表の攻撃で代打を送られ降板。9月22日・DeNA戦で9勝目を挙げ自身初の2ケタ勝利にリーチをかけていたが、最後は5戦連続で未勝利に終わり、シーズン10勝の到達は来季以降に持ち越しとなった。

【動画】原樹理が走者一掃の3点打！戸郷は4回6失点でKO

／#原樹理 三塁線破った！！！！！！

走者一掃3点タイムリーツーベース

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⚾#プロ野球(2021年10月24日)

🆚ヤクルト×巨人

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11月6日（土）スタート

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