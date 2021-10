テレ朝・玉川徹「テレビの世界では、結構ブレている人がいっぱいいる」大切にしている“仕事論”に言及

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局フルネットで放送中のラジオドラマ番組「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」(毎週日曜17:00~17:55放送)。10月24 日(日)放送は、ゲスト出演者としてテレビ朝日・局員の玉川徹さんが登場。「羽鳥慎一モーニングショー」(テレビ朝日系)のレギュラーコメンテーターでもおなじみの玉川さんが、ラジオドラマに初挑戦しました。今回の放送は「自分の仕事、好きですか?」をテーマにストーリーを展開。主人公の安部礼司たちが仕事上で悩む姿を描きました。ラジオドラマ内では、玉川さんが自身のエピソードを交えながら、仕事に悩める会社員にアドバイスを贈りました。ごくごく普通で平均的なサラリーマンの日常を描いたラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」。主人公・安部礼司がトレンドの荒波に揉まれる姿と、それでも前向きに生きる姿を描いた勇気と成長のコメディドラマです。<今回のストーリー>仕事に悩んでいる鞠谷アンジュと、その悩みに応えようとする安部礼司。東京・神保町の居酒屋で飲んでいた2人の隣に、朝のワイドショーのレギュラーコメンテーターをつとめる“スーパー・サラリーマン”玉川徹さんが……! 玉川さんおなじみの熱い語り口で、安部礼司と朝まで討論することに……!?玉川徹・“本人役”として、ラジオドラマの演技に挑んだ玉川さん。テレビ朝日の“平社員”ディレクターとして番組を制作し、現在は朝のワイドショーに出演もしている玉川さんが、さまざまな悩みに自らのリアルなエピソードを交えながら応えていきました。収録を終えて、出演者たちから「玉川さんの話のふくらませ方がすごい」「“素”のしゃべりが聴けるパートが新鮮だった」「少年みたいに目がキラキラしている」と称賛を受けた玉川さんは、緊張がとけた様子で「それは額面通り受け取ってもよろしいでしょうか……? ちゃんと演技できていましたかね(笑)」と、照れながらも少し嬉しそうに話していました。また、安部礼司からの「仕事をする上で、一番大切にしていることは?」という質問には、「テレビもラジオも同じですが、観て聴いてくれる“お客様”を一番に考えていることです」と即答。続けて「テレビの世界では、結構そこがブレている人がいっぱいいるんですよ。“どこを見て作っているの?”と。それは僕らの仕事だけではなくて、相手がある仕事は全部(そこが一番大事だと思います)」と熱く語りました。<番組概要>番組名:NISSAN あ、安部礼司 - BEYOND THE AVERAGE -放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週日曜17:00~17:55番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/abe/