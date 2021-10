MCUのトリックスター・ロキがアクションフィギュアになった！

映画『Avengers: Infinity War』(邦題『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』)に登場したロキが、メディコム・トイのアクションフィギュアMAFEX(マフェックス)になって発売される。

ロキはアベンジャーズの一員である雷神ソーの義弟。北欧神話の悪戯の神を由来とするキャラクターで(設定では、このロキの方を元に神話が生まれた)、映画『アベンジャーズ』ではメインの悪役であった。

『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』では、ソーの味方として活動する。

後に単独主役のネットTVドラマ『ロキ』が作られたほどの人気キャラクターである。

(C) 2021 MARVEL

MAFEX LOKI (Infinity War Ver.)/メディコム・トイ/9680円(税込)/2022年8月発売予定/アクションフィギュア。全高約16センチ。

頭部2種。ナイフパーツ2種2本ずつ、四次元キューブパーツ付属。マントは布製、端にワイヤー入りで、ある程度形状を固定できる。

MAFEXはアメコミ関連のラインナップが豊富なアクションフィギュアシリーズだ。引き続きその新製品情報をお届けしよう。

BATMAN and all related characters and elements (C) & (TM) DC Comics. (s21)

MAFEX HUNTRESS (BATMAN: HUSH Ver.) /メディコム・トイ/9680円(税込)/2022年8月発売予定/DC『BATMAN: HUSH』(邦題『バットマン:ハッシュ』)に登場する女性ヒーロー・ハントレスをアクションフィギュアで再現。全高約15センチ。

頭部2種。武器のロッド(杖)パーツ付属。端にワイヤー入りで、ある程度形状を固定できる。

MAFEXは人間大の男性キャラの場合、全高約16センチに作られている。およそ1/11スケールといったところであろうか。

商品にはスケール表記はないが、複数並べた時に違和感が少ないよう、ある程度スケール感は揃えられている。実在バスケットボール選手は全高約17センチと大きめに、今回のハントレスのような女性キャラ、スパイダーマンのような小柄キャラは15センチくらいに作られることが多い。

<問い合わせ先>

メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555

※写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。