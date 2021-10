まるっとかわいい！ がちゃ処限定で新VAGキブナドン登場

カプセルトイ専門店がちゃ処限定で、ミニソフビ「VAG(VINYL ARTIST GACHA)がちゃ処限定 郷土玩具怪獣 キブナドン」が発売される。

「VAG(ヴァイナルアーティストガチャ)」は、カプセルトイのミニソフビ(一部PVCムクのアイテムもあり)。メディコム・トイがプロデュースし、プレステージが販売している。名前通りアーティストのオリジナルキャラ中心のラインナップになっている。

キブナドンはアーティスト照紗のオリジナル怪獣。栃木県宇都宮市の郷土玩具・黄ぶなをモチーフにしている。

キブナドンは通常サイズのソフビでは発売されていたが、VAG版は今回のがちゃ処限定版が初登場となる。VAGの通常ラインナップに登場するかは現時点では未定だ。

(C) Teresa Chiba

VAG(VINYL ARTIST GACHA)がちゃ処限定 郷土玩具怪獣 キブナドン/プレステージ/1回500円(税込)/2021年11月発売予定/カプセルトイのミニソフビ。照紗のオリジナル怪獣キブナドンをVAG化。全高約6センチ。

大宮、浅草に実店舗を持つカプセルトイ専門店がちゃ処限定。がちゃ処 onlineでも販売予定。

(問)プレステージ:www.prestage.co.jp

メディコム・トイはVAG以外にも多くのソフビを発売・プロデュースしている。ここではその新作情報をお届けしよう。

(C) kuronekodesign

ソフビ ロビン/メディコム・トイ/5500円(税込)/2022年2月発売・発送予定/イラストレーター黒ねこ意匠のマスコット、黒猫のロビンをソフビで立体化。鳴り子付き。全高約21センチ。

1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2021年10月24日(日)00:00から2021年11月30日(火)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

(C) 石森プロ・東映

仮面ライダースーパー1(パワーハンドVer.)、ドグマファイター、ガニコウモル(新色+ミニソフビ)、オレンジアント(新色+ミニソフビ)/メディコム・トイ/(左から)9680円、8580円、右2つは各1万1000円(全て税込)/2022年2月下旬発送予定/東映特撮ヒーローや敵キャラをレトロソフビ化する東映レトロソフビコレクションの新作。今回は『仮面ライダースーパー1』の主役ライダーと敵組織ドグマの戦闘員、『仮面ライダー』のゲルショッカー怪人、『人造人間キカイダー』のダーク破壊ロボットをラインナップ。各全高約24センチ、ミニソフビは各全高約10センチ。

1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2021年10月24日(日)00:00から2021年11月30日(火)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

(C) 梶原一騎・辻なおき/講談社

タイガーマスク(ミドルサイズ)、グレートゼブラ(ミドルサイズ)/メディコム・トイ/7480円(左)、6380(右)(税込)/2022年3月発送予定/1979年『タイガーマスク』のアニメ再放送時に中嶋製作所より発売されたミドルサイズのタイガーマスクとグレートゼブラをできるかぎり忠実に再現したアイテム。劇中ではグレートゼブラはかなりの長身だが、このソフビでは両者同じく全高約15センチ。

タイガーマスクはマスク着脱可でビニール製マント付き。またどちらも名前入りのタスキ付き。発売当時のパッケージ、スライドブリスターを再現している。

1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2021年10月24日(日)00:00から2021年11月30日(火)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

Hulk Hogan(TM) is a trademark and service mark licensed by WWE.

TM & (C) 2021 WWE. All Rights Reserved.

(C) RINGS

SFS ハルク・ホーガン(一番版)、SFS 前田日明(スパークリングフラッシュ版)/発売元:イングラム、販売元:メディコム・トイ/各9680円(税込)/2022年3月発送予定/伝説的なプロレスラーなどをレトロソフビ化するソフビ・ファイティングシリーズの新作。各全高約25センチ。

1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2021年10月24日(日)00:00から2021年11月30日(火)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

TM & (C) TOHO CO., LTD.

ゴジラ1954(ファイナルシーン)/メディコム・トイ/1万6500円(税込)/2021年12月発送予定/ソフビ作家・安楽安作の新作。初代ゴジラがオキシジェン・デストロイヤーで白骨化した姿をレトロデフォルメでソフビ化している。全高約26センチ。

メディコム・トイ オフィシャルブログにて2021年10月24日(日)00:00から2021年11月10日(水)23:59まで申し込みを受け付け、抽選販売。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

ソフビは成型後、分割されない金型から、湯口(樹脂の注ぎ口)をやっとこでつかみ強制的に引き抜いて脱型する。その際ソフビがある程度変形するため、多少ひっかかりがある形状でも脱型できるが、完全に引っかかってしまう形状だと脱型できない。

例えば上半身を1パーツで成型しようとすると、腰が湯口となる。この時、腕が下げられたポーズだと、腕が引っかかって腰方向に引き抜くことができない。

レトロ系のミニソフビがバンザイポーズであることが多いのはこのためである。

<問い合わせ先>

(特記なき場合)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555

※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。