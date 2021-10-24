しろまんた「先輩がうざい後輩の話」より、はじめしゃちょーがゲスト出演した新CMが公開された。
このCMは毎回ゲストに原作マンガを紹介してもらうという趣旨で、一迅社の公式YouTubeチャンネルで展開されているもの。第1回目の動画ではしろまんたがゲストとして登場した。なお本日オンエアされたTVアニメ「先輩がうざい後輩の話」内にもCMとして放送された。
TVアニメ「先輩がうざい後輩の話」
放送情報
TOKYO MX、BS11：毎週土曜日25:00～
とちぎテレビ：毎週火曜日23:00～
北海道テレビ：毎週木曜日25:50～
アニマックス：毎週土曜日22:30～
TUFテレビユー福島：毎週土曜日25:28～
配信情報
ABEMA：毎週土曜日25:00～ ※地上波同時・単独最速配信。
dアニメストア：毎週木曜日25:30～
ほか
スタッフ
原作：しろまんた（一迅社「comic POOL」連載）
監督：伊藤良太
シリーズ構成：成田良美
キャラクターデザイン：阿部慈光
音楽：堤博明
アニメーション制作：動画工房
キャスト
五十嵐双葉：楠木ともり
武田晴海：武内駿輔
桜井桃子：早見沙織
風間蒼太：土田玲央
黒部夏美：青山玲菜
桜井優人：堀江由衣
月城モナ：古賀葵
おじいちゃん：大塚明夫