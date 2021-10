Little Glee Monsterが12月8日にニューシングル「透明な世界」をリリースする。

本作の表題曲は読売テレビ・日本テレビ系アニメ「『半妖の夜叉姫』弐の章」のエンディングテーマ。カップリングにはファンキーでEDMの要素も入った新曲「Hurry up!!」が収められる。シングルは初回限定盤、期間生産限定盤、通常盤の3形態が用意され、9月に東京・EX THEATER ROPPONGIで行われた無料招待制ライブ「SPACE SHOWER TV×J:COM Little Glee Monster Precious Live」より「move on」「SPIN」「Waves」のライブ音源を各形態に1曲ずつ収録。11月3日にはシングルの表題曲が先行配信される。

初回限定盤と期間生産限定盤にはBlu-rayが付属し、初回限定盤には表題曲のミュージックビデオやメイキング映像、期間生産限定盤には「半妖の夜叉姫」のノンクレジットエンディングムービーがそれぞれ収録される。

またメジャーデビュー7周年記念日の10月29日(金)にLittle Glee MonsterのYouTube公式チャンネルで生配信が行われる。さらにこの日より2019年2月に開催された東京・日本武道館公演や同年11月に行われた東京・国立代々木競技場第一体育館公演などから全86曲のライブ音源が配信される。

Little Glee Monster「透明な世界」収録内容

初回限定盤

CD

01. 透明な世界

02. Hurry up!!

03. move on - SPACE SHOWER TV×J:COM Little Glee Monster Precious Live-

04. 透明な世界 -Lead Off ver.-

Blu-ray

・透明な世界 Music Video

・透明な世界 Music Video -Lip ver.-

・透明な世界 Music Video Making

通常盤

CD

01. 透明な世界

02. Hurry up!!

03. SPIN - SPACE SHOWER TV×J:COM Little Glee Monster Precious Live-

04. 透明な世界 -Lead Off ver.-

期間生産限定盤(アニメ盤)

CD

01. 透明な世界

02. Hurry up!!

03. Waves - SPACE SHOWER TV×J:COM Little Glee Monster Precious Live-

04. 透明な世界 -TV Size-

Blu-ray

・「半妖の夜叉姫」ノンクレジットエンディングムービー