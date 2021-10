来たれ、アメリカ車！「Ralph’s Coffee & Cars」いよいよ来週末に開催

昨年10月末に第1回が開催された「Ralphs Coffee & Cars」。およそ3カ月に一度のペースで、これまで「英国車」「ドイツ車」「イタリア車」「フランス車」をテーマに実施されてきた。休日の朝に自動車愛好家が集うイベントとして定着してきたこの「Ralphs Coffee and Cars, supported by Octane」の第5回のテーマは、満を持しての「American Classic Speed and Stylish」つまり「アメリカ車」である。

アメリカ車であれば来場はすべて大歓迎。ジープにハマーにキャデラック、シボレーならコルベット、カマロなど。マスタング、リンカーン、もちろんコブラもテスラもバイパーも、多種多様なアメリカ車での来場で会場を盛り上げていただきたい。

【クラシックなアメリカ車での参加も大歓迎!】(写真1点)

開催日は10月31日(日)、会場はこれまで同じく東京・芝公園の東京プリンスホテルの駐車場となる。テーマ車での来場者は、当日はイベント会場である東京プリンスホテルの第2駐車場に優先的に停めることができる。

当日は入場口で番号が表記されたカードを受け取りフロントウインドウ内側に置いていただくという流れはこれまでと同様だ。またテーマ車以外でも第1駐車場に停めることができるので、興味のある方は気軽に訪れていただきたい。

参加について、これまで同様に事前エントリーは不要。参加者同士での投票により、今回も3台に賞が与えられる予定だ。希少ハイパーカーやクラシックカーなど、特別なアメリカ車の参加を期待したい。

注)ご参加は違法改造が為されていない原則ノーマル車に限らせていただきます。

Ralphs Coffee and Cars, supported by Octane

日時:10月31日(日) 午前7時~10時(悪天候の場合、中止する場合がございます)

会場:東京プリンスホテル 第2駐車場(満車の場合は、第1駐車場をご利用いただけます)

参加費:無料

詳細:

・来場者による人気車投票(景品はポロ ラルフ ローレンのアイテム)

・ラルフズ コーヒー特製ドリップコーヒー及び、その他ドリンクとフードの販売

問合せ先:

・ラルフ ローレン カスタマーサービス 0120-3274-20

・9:30~17:00(土・日・祝祭日を除く)

来場に関するご注意:

・新型コロナウイルス感染症予防のため、マスクを着用し、ソーシャルディスタンスの確保をお願いいたします。体調不良の場合は来場をご遠慮ください。

・当イベントにおいて発生した一切の事故や怪我・病気に対して、主催者は責任をおいかねます。

・イベント当日は主催者による開催風景(※人物の写り込みの可能性あり)を撮影いたします。

・撮影した写真は主催者のSNSや関連するサイト等で使用する可能性がございます。

文:オクタン日本版編集部