マイリトルポニーと初音ミクが夢のコラボ！ミクポニーも一緒♪

ホビー通販大手の「あみあみ」は、メーカー「コトブキヤ」の「初音ミク feat. MY LITTLE PONY美少女 1/7 完成品フィギュア」を現在案内中だ。

2007年、クリプトン・フューチャー・メディアが発売した音声合成・デスクトップミュージック (DTM) 用のボーカル音源、およびそのキャラクターとしてデビューしたヴァーチャルシンガー・初音ミク。現在まで数多くの楽曲や動画がプロおよびアマチュアクリエイターの手に作られており、音声合成システムVOCALOIDの代名詞的な存在となっている。

そして『MY LITTLE PONY』は、1983年にポニーをかたどった玩具としてアメリカのハズブロ社より発売された全世界で大人気の女児玩具のキャラクター。アニメシリーズも世界中で放映されており、年齢や世代を超えたグローバルキャラクターとして、近年はファッショナブルなポップアイコンとして、世界中のセレブやアーティストから熱烈な支持を受けている。

そんな「マイリトルポニー」と「初音ミク」の夢のコラボレーションがBISHOUJOシリーズで実現!

コトブキヤ2度目となる山下しゅんや氏による描き下ろしの初音ミクは、このコラボで生まれた「ミクポニー」と一緒に歌うような楽しくかわいい姿。

初音ミクの特徴の1つでもあるブルーグリーンのツインテールは、クリアパーツにグラデーション塗装で軽やかに再現。コスチュームの質感にこだわった塗装にも注目だ。

また、ミクポニーは、五線譜の上で音符と一緒に跳ねる姿を表現している。

コラボレーションならではのファッショナブルでポップなフィギュアをぜひ手元に迎えよう♪

MY LITTLE PONY and all related characters are trademarks of Hasbro and are used with permission. (C) 2021 Hasbro. All Rights Reserved. Licensed by Hasbro. Art by Shunya Yamashita

(C) Crypton Future Media,INC. www.piapro.net