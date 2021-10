アイナ・ジ・エンド「1人じゃ音楽はできない」曲作りを語る

アイナ・ジ・エンドが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。自身の曲作りについて、そのこだわりを語りました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」10月18日(月)放送分)アイナ:今夜は、“音楽表現について”の授業をやっていこうと思います。「今、何かを作っています」という生徒(リスナー)も結構いると思います。例えば、演劇部の人は脚本だったり、美術部の人は油絵だったりするよね。何かを作るって、共通している部分が多いと思うんです。そこで今回は、創作している生徒の手助けになればなと思って、私の曲作りについてのお話をさせてもらいたいと思います。私は曲を作るときは、作詞作曲どっちも一気にやりますね。メロディ先行、歌詞先行ってあると思うんだけど、どっちも一気に始めるかな。メロが先に浮かんだとしても、そのメロに付随して言葉が出てくる感じ。大体メロを書いた後に言葉をいじるんだけど、最初に出てきた言葉そのままでいくことが多いですかね。でもたまに、「全然、今このマインドの歌詞うたわれへん」ってなるんですけど、そうしたら歌詞を総替えします。『虹』という曲はもともと英語で歌ってたんだけど、日本語のほうがいいなと思って、歌詞を全部変えたりしました。アイナ:曲作りは、とにかくたくさんのフレーズを思いつく限りボイスメモに入れます。サビに使える、Aメロに使える、Bメロに使える……とか何も考えず、ただ思いつくフレーズを、ご飯食べてるときも、お風呂入ってるときも、トイレとか移動中とかも、関係なしにボイスメモに入れまくる! だからボイスメモが、結構容量の幅を取っている状態ですね。そんな感じなんですけど、曲作りにも期限があります。期限が迫ってヤバイときとかは、もうずーっと歌う。ずぅーーーーっと。で、夢の中でいいメロがたまに浮かぶんですけど、起きたら忘れてんねんな(笑)。これがほんまに悔しすぎる!最近期限が迫ってる中でいいなと思うメロが浮かんだのは、BiSHのライブ中、楽屋を出てちょっと散歩していてフワっと歌った時でした。だから意外と、煮詰まった状態でずっと歌わなきゃ、というより、ちょっと違うときに歌ったほうがいいメロが浮かんだりします。そんな感じで、本当に手探りでやってる感じかなぁ……。生徒ちゃんの中には、たぶん油絵を描いてる美術部の人とかもいると思うんだけど……私のおばあちゃんは油絵描きなんです。油絵って神経をすごく集中させなきゃいけないものだと思うんだけど、たぶんずっとそれだとしんどいから、たまには自然のものに触れる、土を触るとか海に行くとか、そういうことを大事にしたほうがいいんじゃないかなって、勝手に思ったりしています。私も最近そういうのを意識しています。撮影で海に行く機会があったら、必要以上に土を触ってみたりとか……。結構作る人にとって、自然は大事な存在な気がしてきました。アイナ:書き下ろし曲っていうのがあります。例えば、「このドラマのオープニング曲を書いてください」っていうお仕事……あんまりお仕事っていう感覚はないんですけど。そういうオファーをいただいたときは、あんまり自分の音楽をやっている感覚ではなかったりします。もちろん私が作るんですけど、そのドラマの脚本を読んだり、監督の人の表現したいことを自分の体内に入り込んでいく作業だったりします。書き下ろしはいままでに、『誰誰誰』と『ロマンスの血』と『死にたい夜にかぎって』と『ワタシハココニイマス for 雨』(※)というのをやったんやけど、全部本当にそれぞれ先方との意見のすり合わせからできたもので、本当に私は書下ろしが大好き! 自分だけのものじゃない、っていうのが書き下ろしの良さだと思います。だから、生徒ちゃんの中に、1人で何かを作っていて行き詰まっちゃったという人がいたら、もしかしたら誰かとやってみるのもアリかもって思う。曲を作るとかは、人とやるとぶつかるけど、それも良かったりするので。……とかいろいろしゃべってますけど、私は1人じゃまだ何もできないので(笑)。周りの友達とか、最近だと亀田誠治さんっていう師匠と呼ばれる方が一緒に音楽をやってくださったりとありがたいです。その人たちのおかげで成り立ってるんで、やっぱり1人じゃ音楽はできないですね。たぶん、これからもそうです。なので、できる限り私も精進していきたいと思います。(※)・『誰誰誰』:ドラマ「アノニマス〜警視庁“指殺人”対策室〜」オープニングテーマ・『ロマンスの血』:映画「孤狼の血 LEVEL2」インスパイアードソング・『死にたい夜にかぎって』:ドラマ「死にたい夜にかぎって」エンディングテーマ・『ワタシハココニイマス for 雨』:ピッコマ「アメハナカラス」篇 CMソング<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/