櫻坂46・小池美波＆藤吉夏鈴＆遠藤光莉 新曲「ジャマイカビール」「ソニア」裏話

櫻坂46の小池美波さんと、藤吉夏鈴さん、遠藤光莉さんが、10月15日(金)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 教育委員会」にゲスト出演。13日(水)リリースの3rdシングル『流れ弾』のカップリング曲「ジャマイカビール」と「ソニア」について、裏話を教えてくれました。小池さんと藤吉さんは、同番組には4月以来2回目の登場です。藤吉さんととーやま委員は、TOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」でも共演しています。遠藤さんはとーやま委員が"校長"としてパーソナリテイをつとめていた「SCHOOL OF LOCK!」の生徒だったということで、以前から交流のあるとーやま委員との楽しいトークが展開されました。とーやま委員:「ジャマイカビール」は、小林由依さん……今お休みされていますけど。と、遠藤光莉ちゃん、藤吉夏鈴ちゃん3人のユニット曲ですけど、光莉ちゃんとしてはこの楽曲はどうですか?遠藤:まず発表されたときから……由依さんも夏鈴ちゃんもパフォーマンスが素晴らしいので、そんな2人とやるというのがドキドキだったんですけど。レコーディングも……2人ともうまいから悔しくて。全然上手に歌えなくて、泣くくらいプレッシャーがすごかったです。でも、でき上がったのを聴いて、パフォーマンスをするのが楽しみになりました。小池:うん。とーやま委員:夏鈴ちゃんはどうですか?藤吉:え……何だろう? いままでにないオシャレな感じ? 大人の女性をイメージさせるような曲がきたのがすごく嬉しくて。まだ振り付けが入っていないので、いまからどういうふうになるかワクワクしながら、たまに移動中に聴いたりもしています。とーやま委員:へえ~。それぞれが1人で歌っているところが多いから、声もすごく聴き取りやすいですよね。小林さんも夏鈴ちゃんも……光莉ちゃんだって、もともとダンスとかもやっていたし、動きや表現がすごいじゃないですか。ね? 小池さん、そうですよね!?小池:めっちゃ思います。気づいたら光莉ちゃんに目がいっちゃうんですよ。とーやま委員:今年の6月にあった『BACKS LIVE!!』でも、光莉ちゃんの……目がいっちゃうというのがまさにそうで。その表情や動きに、どこかでスイッチが入った瞬間があったのかな? と俺は思ったりしました。何かきっかけがあったんですか?遠藤:まさにおっしゃっている『BACKS LIVE!!』が、自分のなかでの大きな転機じゃないけど……心の中で変わったものが大きくて。いままでずっと3列目しか経験していなかったから、そのほかのポジションに立つ気持ちが全然わからなくて。どういう気持ちでそこに立てばいいかわからなかったんですけど……。とーやま委員:うん。遠藤:(このライブで)センターも2列目も3列目も全部経験して、「みんなはこういう気持ちで立ってくれていたんだな」ということがわかって。自分の……何だろう? 頑張るべきところが、わかったというか。そこからもっと、パフォーマンスに力が入るようになりました。とーやま委員:うん、すごいよね。それでちゃんと表情や動きに出るというのが、光莉ちゃんもほかのみんなもだけど、櫻坂のすごいところだと思うし。サッカーで言うところの、フォーメーションじゃないですか?小池:うん………。藤吉:………………。とーやま委員:ちょっと待ってください。夏鈴ちゃん、何ですか……!?藤吉:いや、わっかんねぇなぁ……(笑)。小池・遠藤:(笑)。とーやま委員:は? 何が!?藤吉:例えがちょっとわかんないなぁ、と思って(笑)。小池:とーやま委員は、いっつもスポーツで例えるんですけど……わかんないんですよ!(笑)。とーやま委員:……いいじゃん! 僕は試合と考えたいんですよ。3枚目の『流れ弾』という試合があって、攻めやすい布陣はこのメンバーだ、でも全員にポジショニングがあって役割があって、という意識がしっかりあるから……。小池:うん……。とーやま委員:今、熱弁していて、光莉ちゃんとみいちゃんとは目が合っている。夏鈴ちゃんとは全然目が合わないな……!全員:(笑)。とーやま委員:「ソニア」も好きなんだけど……みいちゃん的にはどう?小池:私も好きなんですけど、メンバー間では(サビの)『ソニア ソニア ソニア~』のところに、メンバーの名前を入れるというのが流行っていて(笑)。いちばん語呂がいいのが「守屋」なんです。『モリヤ モリヤ モリヤ~♪』って。遠藤:やってた(笑)。とーやま委員:でも「守屋」さんは(茜さんと麗奈さんの)2人いるでしょ? そこはどうするの?小池:取り合いですね(笑)。全員:(笑)。とーやま委員:この曲もいいよね。どの曲が表題というか頭にきてもいいよな、と思う今回のサードシングルです。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!教育委員会パーソナリティ:とーやま委員放送日時:金曜 23:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/iinkai/