忌野清志郎『KING デラックス・エディション』発売を記念したトークイベント開催

忌野清志郎の『KING デラックス・エディション』発売を記念したトークイベントが2021年11月29日(月)、吉祥寺NEPOにて開催される。

このイベントは、RCサクセション・忌野清志郎50周年企画第5弾の忌野清志郎『KING デラックス・エディション』が11月24日に発売されることを記念して、有観客及び有料配信で行われるもの。

出演は、長年に渡り忌野清志郎のギターテックとして、ライヴ、レコーディングには欠かせない存在であり2003年のオリジナル盤『KING』の制作過程をよく知る山本キヨシ。RCサクセション・忌野清志郎のデビュー50周年プロジェクトの発起人として『KING デラックス・エディション』の制作・発売に尽力している”ドカドカうるさいR&R宣伝マン” 高橋Rock me baby。『KING』レコーディング秘話、楽曲制作の裏側、使用楽器や機材の数々、音作りへのこだわりを語る。MCを務めるのは、『I LIKE YOU 忌野清志郎』編者でフリーライターの岡本貴之。

また、『KING デラックス・エディション』の楽曲について、Twitterで質問を募集。ハッシュタグ #忌野清志郎KINGトークイベント で質問を呟くと、当日のトーク中に2人がわかる限りのことを答える。

会場観覧、配信共に本日10月23日12時より吉祥寺NEPO予約フォームにて受付が開始されている。

<イベント詳細>

忌野清志郎 『KING デラックス・エディション』発売記念トークイベントin吉祥寺NEPO

2021年11月29日(月)@吉祥寺NEPO

時間:OPEN 18:00 / START 19:00(21:00終了予定)

出演:高橋Rock me baby / 山本キヨシ / MC:岡本貴之(フリーライター)

料金:会場:2,000円(1D別) / 配信:1,500円 (アーカイブ有)

会場観覧予約:NEPO申し込みフォームで受付

https://nepo.co.jp/schedules/view/1255

(11月28日(日)23:59まで)

配信チケット購入URL

https://nepostream.myshopify.com/products/1129-king

12/1(水)23:59販売終了(アーカイブ期間:12/6(月)23:59まで)