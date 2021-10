SKY-HI主催のオーディションから誕生したBE:FIRST、初ワンマンライブ配信

BE:FIRSTが、初めてのワンマンライブ「”FIRST” One Man Show -We All Gifted.-」を、2021年11月5日22時より配信する。

「”FIRST” One Man Show -We All Gifted.-」は、ラッパー・SKY-HIが主催したオーディション「BMSG BOYS GROUP AUDITION 2021-THE FIRST-」から、2021年8月13日に誕生したばかりの7人組ダンス&ボーカルユニット・BE:FIRSTによる初のワンマンライブとなる。

BE:FIRSTは、これまでに所属事務所・BMSGの頭文字から取ったプレデビュー曲「Be Free」、「Move On」、「Shining One」を発表。そして、今回のワンマンライブで披露されるデビュー曲「Gifted.」は、頭文字の最後の一文字「G」の楽曲であることもさることながら、「THE FIRST」 のテーマソング「To The First」を手掛けた音楽プロデューサー・Ryosuke ”Dr.R” SakaiとSKY-HIが再びタッグを組み制作された。

<ライブ情報>

「”FIRST” One Man Show -We All Gifted.-」

配信日:11月5日(金)22時〜

【観覧方法】

配信ライブをご覧いただくには事前にチケットのご購入が必要です。

各配信メディアサイトに記載の注意事項をよくお読みいただき、視聴可能な環境をお持ちかどうか、 必ずご確認いただいた上でご購入くださいますようお願いいたします。

【チケット販売】

2021年10月22日 12:00〜 各配信プラットフォームにて販売

販売終了日時:2021年11月12日 〜21:00

料金:3500円(税別)

配信メディアごとに料金や手数料が異なる場合がございます。詳細は各サイトをご確認ください。

【配信プラットフォーム】

※視聴方法、チケット購入に関するご不明点は、各配信メディアへお問い合わせください。

■Hulu

https://bit.ly/3jlTHq5

■U-NEXT

https://t.unext.jp/r/be_first

■ABEMA

https://abema.tv/channels/payperview-1/slots/DHtbqCAa7zyWvT

■ローチケLIVE STREAMING

https://l-tike.com/befirst/

BMSGホームページ:https://bmsg.tokyo/