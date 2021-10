三代目と攻殻機動隊の素子がW表紙を飾る、限定フリーペーパーが全国TSUTAYAで配布開始

「Rolling Stone Japan vol.16」本誌の表紙を飾った三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEと、2021年11月12日(金)より二週間限定で劇場公開される 映画『攻殻機動隊 SAC_2045 持続可能戦争』のメインキャラクターである草薙素子がW表紙を飾る特別版フリーペーパーが、10月23日(土)より全国のTSUTAYAで配布される。

2020年11月にデビュー10周年を迎え、アニバーサリーイヤーの渦中にいる三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE。9月25日発売の「Rolling Stone Japan vol.16」本誌では、メンバー7人全員で表紙+計24Pのカバーストーリーに登場。撮り下ろしの写真とともに、各自のグループ観に迫った個別インタビューと、三代目JSBが成し遂げてきたライブ・エンタテインメントの軌跡をたどる全員インタビューで、10年の歩みを総括している。10月20日には、ニュー・シングル「JSB IN BLACK」、11月10日にはベスト・アルバム & オリジナル・アルバム『BEST BROTHERS / THIS IS JSB』のリリースを記念し、特別版フリーペーパーの発行が決定。全国TSUTAYA RECORDS店舗にて10月23日(土)より配布される。(※一部取り扱いのない店舗もございます。また無くなり次第配布終了となります。ご了承ください。)

また、今回W表紙を飾るのは、Rolling Stone Japan初登場の『攻殻機動隊』のメインキャラクターである草薙素子。Netflixで配信中の最新アニメシリーズのシーズン1が、新たなシーンを加えて再構成され、映画『攻殻機動隊 SAC_2045 持続可能戦争』として、2021年11月12日(金)より二週間限定で劇場公開される。公開を記念し、本作とNEW BALANCEとのコラボレーションが実現し「スポーツ×アート」を表現するコレクションシリーズ「9BOX」より、TシャツとロングTシャツが発売される。今号では、公安9課のメンバーが新作を纏い、原宿・新宿・渋谷でファッションシューティングしたレアなショットを掲載。

10月23日(土)より、全国TSUTAYA RECORDS店舗、11月12日より全国のニューバランスオフィシャルストア各店配布予定だ。お見逃しなく。

※店舗により部数は異なり、なくなり次第終了。

©士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊2045製作委員会

全国TSUTAYA RECORDS配布店舗一覧

※無くなり次第配布終了となります。ご了承ください。