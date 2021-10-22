うちのまいこ原作によるTVアニメ「スローループ」の新規ビジュアルが到着。ひより、小春、恋の私服ver.と、マスコットキャラクター・シーにゃんのイラストが公開された。

また神奈川県立海洋科学高等学校とのコラボ企画が決定。ひより、小春らと同年代である高校1年生の女子学生が、横須賀の海で獲れた魚を使い、「スローループ」をテーマにした缶詰メニューの考案、ラベルのデザイン、缶詰加工を行う。完成した商品は、横須賀市観光案内所にて販売。開発予定の商品は「アジバーガーパテ缶詰」「魚介のミートボール缶詰」で、製作個数は2種類100個限定になる。2022年1月7日から販売を開始し、売り切れ次第終了。

TVアニメ「スローループ」

2022年1月放送開始

スタッフ

原作：うちのまいこ（まんがタイムきららフォワード / 芳文社）

監督：秋田谷典昭

副監督：守田芸成

シリーズ構成：山田由香

キャラクターデザイン・総作画監督：滝本祥子

釣りシーン演出：柴田匠

料理・エフェクト作監：鷲北恭太

美術監督：諸熊倫子（スタジオ天神）

色彩設計：月野えりか

撮影監督：佐藤敦（スタジオシャムロック）

3D監督：濱村敏郎（ワイヤード）

編集：仙土真希（REAL-T）

音響監督：土屋雅紀

音楽：伊賀拓郎

音楽制作：フライングドッグ

アニメーション制作：CONNECT

製作：スローループ製作委員会

キャスト

海凪ひより：久住琳

海凪小春：日岡なつみ

吉永恋：嶺内ともみ

(c)うちのまいこ・芳文社/スローループ製作委員会