うちのまいこ原作によるTVアニメ「スローループ」の新規ビジュアルが到着。ひより、小春、恋の私服ver.と、マスコットキャラクター・シーにゃんのイラストが公開された。
また神奈川県立海洋科学高等学校とのコラボ企画が決定。ひより、小春らと同年代である高校1年生の女子学生が、横須賀の海で獲れた魚を使い、「スローループ」をテーマにした缶詰メニューの考案、ラベルのデザイン、缶詰加工を行う。完成した商品は、横須賀市観光案内所にて販売。開発予定の商品は「アジバーガーパテ缶詰」「魚介のミートボール缶詰」で、製作個数は2種類100個限定になる。2022年1月7日から販売を開始し、売り切れ次第終了。
TVアニメ「スローループ」
2022年1月放送開始
スタッフ
原作：うちのまいこ（まんがタイムきららフォワード / 芳文社）
監督：秋田谷典昭
副監督：守田芸成
シリーズ構成：山田由香
キャラクターデザイン・総作画監督：滝本祥子
釣りシーン演出：柴田匠
料理・エフェクト作監：鷲北恭太
美術監督：諸熊倫子（スタジオ天神）
色彩設計：月野えりか
撮影監督：佐藤敦（スタジオシャムロック）
3D監督：濱村敏郎（ワイヤード）
編集：仙土真希（REAL-T）
音響監督：土屋雅紀
音楽：伊賀拓郎
音楽制作：フライングドッグ
アニメーション制作：CONNECT
製作：スローループ製作委員会
キャスト
海凪ひより：久住琳
海凪小春：日岡なつみ
吉永恋：嶺内ともみ
(c)うちのまいこ・芳文社/スローループ製作委員会