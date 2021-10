山本舞香 ぺえ教頭に「喫茶店でナンパされました」

女優の山本舞香さんが、10月21日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。4年前から友達だというパーソナリティのぺえ教頭との関係に、こもり校長がせまりました。その前編。●後編はこちらこもり校長:生放送教室には、山本舞香先生が来校!山本:お願いしまーす!ぺえ教頭:この女が来ました! 嬉しいわぁ~!山本:(笑)。こもり校長:よかった、笑ってくださってありがとうございます!山本:笑いますよ!(笑)。ぺえ教頭:舞香が来てくれるって決まってから、校長がビビりにビビッて。「大丈夫かな? 怖いでしょ?」ってめちゃくちゃ言ってきていたから、「うん、怖いよ」って言っておいた。山本:やめなさいよ! 怖くないよー!こもり校長:怖い怖い(笑)。こもり校長:お2人は、聞くまでもなく本当にお友達ですよね?山本:本当にお友達だよね……?ぺえ教頭:そうだよね!?(笑)。でも、会うのが1年ぶりなんですよ。山本:そうなんですよね。お互い、おちる時期と上がっていく時期が一緒で。ぺえ教頭:そうなの、波長が一緒なのよ。どちらも同じタイミングで暗いから、空白の時間もあるし。「今、いける!」というタイミングで、こうやって会ったりするの。こもり校長:そうなんだ。ぺえ教頭:私がどっちかというと今前向きだから、舞香も前向きかもと思って連絡してみたら前向きだったから、今いこう! と思って呼んだのよ。こもり校長:最初の出会いは何ですか?山本:喫茶店でナンパされました。こもり校長:マジで!?(笑)。ぺえ教頭:本当(笑)。私がたまたま行った喫茶店のカウンターの端っこで、ヤバい空気をまとった1人の女が座っていたの。「何この女、ちょっと知りたい」と思って、私が近づいてナンパをしました(笑)。こもり校長:(笑)。山本:台本か何かを覚えていて、たぶんウトウトしちゃっていたんです。そしたら変な髪色の妖怪に話しかけられて……(笑)。最初、プロレスラーかと思ったわ。ぺえ教頭:それが私ですよ(笑)。こもり校長:それが何年前?ぺえ教頭:4年前くらいかな? そのタイミングで、舞香が私を(携帯の)待ち受けにしてくれたんだよね?山本:そうそう。たまたま、プリクラを待ち受けにしていたんです。ぺえ教頭:ネット上でこのプリクラを待ち受けにすると幸せが訪れる、みたいなちょっとしたバズりが起きていたの。それを舞香がやってくれていて、「えっ!?」「嬉しい!」みたいになって……。山本:仲良くなりました。ぺえ教頭:だって知りたくなったのよ。こんな目の女、なかなかいないよ!?山本:(笑)。こもり校長:たしかに思った。目力がすごいんですね。山本:目つきが悪いってこと?ぺえ教頭:違うのよ。黒目が人より黒いのよ……漆黒!こもり校長:わかるわかる!(笑)。山本:(笑)。ぺえ教頭:私はそういう女に持ってかれるのよねぇ。興味を持つのよ。それで舞香のことが知りたくなって、仲良くなりました。こもり校長:お互いのことはどこまで知っているの?ぺえ教頭:けっこう知っているよね?山本:ほぼです。ぺえ教頭:こんなところでは、言えないようなことばかりよ。山本:濃すぎてね……会わない期間があったので、たまりにたまっていますね。今日、出ちゃうかもしれないね。こもり校長:この放送ではやめてください!(笑)。ぺえ教頭:ダメなことはダメなのよ!山本:生放送か……そしたらダメだな(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★10/18(月)~10/22(金)のSCHOOL OF LOCK! はスペシャル授業を開催!!★