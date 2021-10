山本舞香「まだ心を開いていない」SOL!ぺえ教頭にズバっと指摘

女優の山本舞香さんが、10月21日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。4年前から友達だというパーソナリティのぺえ教頭との関係に、こもり校長がせまりました。その後編。●前編はこちら前編では、ぺえ教頭が山本さんを喫茶店でナンパしたこと、2人の波長が似ていて会えるタイミングも同じなこと、などが明かされました。後編では、10月から校長と教頭として番組を担っている2人が、フリートークになると会話がはずまない……という状況を改善できるような、山本さんの鋭い言葉がありました。こもり校長:2人は友達として、お互いのことをわかっているわけじゃないですか。僕とぺえさん(の共演)は10月からなんですよ。もうすぐ3週間なんですけど、“教頭のココには気をつけろ!”とか、“これをしたら機嫌が悪くなります”とか、そういうのってありますか?山本:えっとねぇ……今日ここに入ってきたときは、こもりさんがまだいらしゃらなくて。「猫かぶってんな」と思いました。こもり校長:えっ! あんた、猫かぶってんの?ぺえ教頭:私はネコよ……うん……。山本:まだ心を開いていないし、本音をぶつけられていないですよね。こもり校長:(笑)。ぺえ教頭:それは、こもり校長に対してってこと?山本:それもそうだし、(リスナーの)相談に対してもだし。ぺえ教頭:あぁ~……。山本:これは大事件よ、アンタ!こもり校長:大事件……(笑)。山本:ぺえらしくないじゃん。ぺえはもっと出していかないと!こもり校長:出てない!?山本:出てないですね。髪の毛もピンクにしちゃってんだから。そういう独特な部分を出していこうよ。ぺえ教頭:あぁ……そうよね~。自分でも自覚はあるんだけど……。山本:リスナーの方々もそれを待っているから。ぺえ教頭:そうよね~……。こもり校長:教頭のテンションが上がるものって何ですか?山本:何だろうな? 私を呼んでいただければ、何とかなりますよ。全員:(笑)。ぺえ教頭:私の精神安定剤は山本舞香、みたいなことよね。山本:……だと思ってる。ぺえ教頭:でもそうだと思うよ。今日は(いつもより)ちょっと明るいもんね?こもり校長:うん、明るい!山本:もっと、ぺえを出していこうよ!ぺえ教頭:うん……なんだか、校長とまだ距離があるのよね。山本:ぺえが、まだ人見知りをしているのよ。こもりさんに対しての話し方に距離があるから、もっと妖怪を出していこうよ。ズバズバいこうよ!ぺえ教頭:妖怪100%でね……なるほどねぇ。山本:顔に緊張が出ているから。ぺえ教頭:そうなんだよね……。こもり校長:いや、ナチュラルにシュンとなるの、やめてくれない?(笑)。ぺえ教頭:でも始まったばっかだから……。こもり校長:でも、もう3週間経ったんですよ。毎日会っているんですよ。なのに……。ぺえ教頭:今話を聞いていて思ったのが……こもり校長が私に心を開いてくれていないってずっと言っていたけど、私のほうかも。山本:それ、“私”のせいだよ!こもり校長:やっと気づいてくれた?山本:こんな短時間しゃべっただけでも、こもりさんはいい人だと思う。もっとズバって言っても大丈夫、許してくれるよ。ぺえ教頭:そっか……私か、開いてないのは。ねえ~……?山本:ねえ~? じゃねーよ! そうなんだよ!こもり校長:厳しい(笑)。ぺえ教頭:いやありがたい言葉よ。山本:本当に頼むよ!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★10/18(月)~10/22(金)のSCHOOL OF LOCK! はスペシャル授業を開催!!★