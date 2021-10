ONE OK ROCKの新曲「Wonder」のリリックビデオがYouTubeで公開された。

「Wonder」は昨年10月に千葉・ZOZOマリンスタジアムで開催されたオンラインライブ「ONE OK ROCK 2020 "Field of Wonder" at Stadium Live Streaming supported by au 5G LIVE」で初披露された楽曲。本日10月22日に全世界で配信リリースされた。リリックビデオは楽曲の世界観をレトロな質感で表現した映像に仕上がっている。