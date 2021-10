スマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』にてゲーム内イベント「Spooky Halloween Night」が開催している。

『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』

イベント「Spooky Halloween Night」では累計イベントポイント報酬とランキング報酬があり、それぞれ特定の条件を達成すると★3メンバー「【ハロウィン会計】白石万浬」、★2メンバー「【王の普段着】フェリクス」を仲間にすることができる。開催期間は10月27日14:59まで。

また、イベントに合わせ、「Spooky Halloween Nightスカウト」を開催中。★4メンバー「【不幸の誘引】洲崎 遵」、★4メンバー「【不幸の回避】的場航海」、★3メンバー「【ハロウィン料理】桔梗凛生」を仲間にすることができる。

