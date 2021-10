『ポケモン』元気いっぱい！ハルカがアチャモと一緒に登場♪

ホビー通販大手の「あみあみ」は、メーカー「コトブキヤ」の[ARTFX]『ポケットモンスター』シリーズ ハルカ with アチャモ 1/8スケール 完成品フィギュア」を現在予約受付中だ。

1996年に誕生したゲームソフト『ポケットモンスター赤・緑』からはじまった『ポケモン』。ポケモンたちを捕まえるコレクション性や、友達同士でポケモンの通信交換や通信対戦をするコミュニケーション性など、これまでにない遊びの要素が詰まったゲームは大ヒット。その後も多くのシリーズ作品が発売され、ポケモンも151種から現在は800種以上に増えている。

そしてこの度、『ポケットモンスター ルビー・サファイア』より待望のハルカとパートナーのアチャモが登場!

特徴的なバンダナや靴やバッグの立体感にこだわり、スパッツや手袋にはツヤ加工を加える事で、素材感の違いを表現。ころんとしたフォルムのアチャモが一生懸命火を吹いている様子は、頼もしくも愛らしい姿だ。

フィギュアならではの見どころ満載! 今後も続くコトブキヤポケモンフィギュアシリーズに乞うご期待♪

(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo.