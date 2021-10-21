ゆずがデビュー20周年を記念して行ったワンマンライブ「ゆず20周年突入記念弾き語りライブ ゆずのみ」のノーカット映像が、10月23日20:00からYouTubeでプレミア公開される。
「ゆず20周年突入記念弾き語りライブ ゆずのみ」は、ゆずが「20周年のスタートを原点から」という思いを掲げ、2016年11月に東京・東京ドームで開催した弾き語りライブ。今年10月25日に東京・日本武道館でデビュー25周年突入を祝したライブ「YUZU TOUR 2021 謳おう×FUTARI in 日本武道館」を行うことを記念し、直前特別企画として1回限り公開されることが決定した。アーカイブの配信はないのでファンはお見逃しなく。
ゆずデビュー25周年突入記念ライブ YUZU TOUR 2021 ゆず × FUTARI in 日本武道館 開催記念特別企画 20周年突入記念弾き語りライブ ゆずのみ YouTube全編プレミア公開！
配信日時：2021年10月23日（土）20:00～
配信URL：https://youtu.be/uFRFtz_CpXg
ゆず デビュー25周年突入記念ライブ YUZU TOUR 2021 謳おう × FUTARI in 日本武道館 supported by Rakuten Mobile / Rakuten TV / Rakuten Ticket
2021年10月25日（月）東京都 日本武道館
生配信：2021年10月25日（月）OPEN 18:00 / START 18:30
リピート配信：2021年10月30日（土）OPEN 20:30 / START 21:00
※アーカイブなし