「異性として見ていないってこと？」SOL!にこもり校長のマジ友・稲村亜美登場

タレントの稲村亜美さんが、10月20日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。高校からの友達だというパーソナリティのこもり校長の印象、出会ったころの思い出を語りました。その前編。高校1年生のときに、コースは違うけれど同じ高校に通っていたという稲村さんとこもり校長。いまでは"友達より親友寄り"な付き合いで、定期的に連絡を取り合っているとのこと。友達との共演でなんとなくぎこちない2人の本当の関係に、ぺえ教頭がせまりました。ぺえ教頭:最初にこんな質問をするのもアレですけど、本当に友達ですか?稲村:友達です。こもり校長:俺も友達と思っているよ。稲村:でも(番組では)「友達いない」とか言っているんですよね?こもり校長:それは……わかるじゃん!稲村:わかるんですけど……こもり校長って難しい人なんですよ。15(歳)くらいからの知り合いですけど、10年かけてわかったことは、本当にちょっと面倒くさい。ぺえ教頭:それはいろんな部分で垣間見えるってこと?稲村:見えます。しょっちゅう見えます。こもり校長:たしかに、いろいろ迷惑はかけてきたけど……(笑)。今夜は友達でもゲスト講師なので、"稲村先生"と呼ばせていただきましょうか?ぺえ教頭:いや、今日は校長を丸裸にしたいから、先生と呼ぶのはやめようよ。いつも通りの呼び方でいいじゃん。稲村:私は"亜美"と呼ばれていて、私は"小森"と呼んでいます。ぺえ教頭:それでいいじゃん! 学校から離れすぎるのはアレなんだけど、そこはフラットにいきましょう!ぺえ教頭:学生時代は遊んだりもしたの?稲村:遊んだという記憶は特にないんですけど、私の彼氏だった人が小森と友達だったんですよ。それでお互い認識して仲良くなったっていう。こもり校長:そうそう。だから、なんとなく同じグループにいたよ、みたいな。稲村:ふんわりした感じですね。ぺえ教頭:亜美先生の高校時代の思い出の中に、こもり校長の存在はあるの?稲村:ありますよ。廊下歩けば小森がいる、っていう……(笑)。こもり校長:おい! ポケモンかっ!ぺえ教頭:(笑)。活発だったの?稲村:活発ではあったと思います。いろんな子と仲が良かったイメージがありますね。ぺえ教頭:会うのは久しぶりなの?稲村:3ヵ月ぶりくらい。でも連絡はすごく取ってたよね。週に何回か……。ぺえ教頭:どんなことで連絡するの?稲村:お互いの感情を言い合う……。ぺえ教頭:お互いの感情……!?こもり校長:おい、やめろよ! それは変な感じになるだろ!ぺえ教頭:それは仕事のこと?稲村:仕事のこともあるし……いろんなことを……何て言えばいいだろうな(笑)。ぺえ教頭:ふぅん……?こもり校長:いや、初めて仕事場で一緒になるから、どこまで出していいんだろうな……? って感じなの。ぺえ教頭:え? 2人はけしからん関係ではないよね!?こもり校長:ないないない!稲村:あり得ないですね。たぶんお互いに、そういう気持ちを持ったことがない。ぺえ教頭:本当? こもり校長とキスをする、みたいな妄想をしたこともないの!?稲村:ないですね。男友達なんですけど、男友達としても見てないというか。こもり校長:うん。ぺえ教頭:異性として見ていないってこと?稲村:異性を超えていますね。こもり校長:うんマジ"友達"って感じ。ぺえ教頭:男女の友達関係が成立しているパターンね。稲村:そうですね。小森のママも知っているし……むしろ、ママとのほうが連絡もマメだし。ぺえ教頭:それはすごいね。こもり校長:だから、本当に仲いいんだよ……(笑)。(お母さんも)亜美が出るって喜んでいたよ。