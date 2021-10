コスプレイヤー・DJ・声優として活動するつんこが10月19日、自身のTwitterを更新しギャル風ショットを披露した。

つんこは「All the things she said」とt.A.T.u.の楽曲をツイートし、セルフィを披露した。この投稿にファンからは「可愛くてかっこいいです」「尊死」「最高です」「かわいいてんこ盛り」といった声が寄せられた。

All the things she said ☻#onodamade pic.twitter.com/cDf6K6quRc