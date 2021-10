10月21日に放送される『ニンゲン観察バラエティ モニタリング』(TBS系、毎週木曜20:00~)は、2時間スペシャル。村上(マヂカルラブリー)に解散ドッキリを仕掛けられた野田クリスタルが、コンビへの思いを初激白する。

ブラックマヨネーズ(吉田敬、小杉竜一)がMCを務める同番組は、日常の中にありそうでありえないシチュエーションを用意し、それに遭遇した人がどんな行動に出るのか、隠しカメラでこっそり観察するニンゲン観察バラエティ。EXILENAOTO(EXILE/三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE)、川口春奈、小泉孝太郎、笹野高史、ハリセンボン(近藤春菜、箕輪はるか)がレギュラーを務めている。また、この日はスタジオゲストとして河北麻友子、川田裕美、関口メンディー(EXILE/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、谷まりあ、トラウデン直美、山下健次郎(三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE)も出演する。

「もしも目の前に大食い美女が現れたら……」では、東京五輪レスリング金メダリストの川井梨紗子&川井友香子姉妹と浜口京子の前で、おばあちゃんに変装したもえのあずきが爆食! もえのは「アマンド」の定番スイーツ20種類全制覇に挑戦する。

「もしも動物園のゴリラが着ぐるみだったら……」では、ジャニーズアイドル&大河俳優&元宝塚女優がゴリラの着ぐるみの中に。原西孝幸(FUJIWARA)が入った原西ゴリラとともに大暴走を繰り広げる。

さらに「もしも催眠術でスゴ技パフォーマンスが出来るようになったら……」では、スゴ技パフォーマーたちが超絶テクニックを披露!『鬼滅の刃』『ドラゴンボール』など奇跡の激似モノマネが連発される。

なお、前回の放送では、映画『呪怨』の清水崇監督が全面プロデュースした「もしも、奇妙な村で怪奇現象が連続したら…」に、GENERATIONS from EXILE TRIBEの片寄涼太と中務裕太が挑んだ。