吉田秋生原作によるTVアニメ「BANANA FISH」とカラオケの鉄人とのコラボキャンペーンが、本日10月20日から11月21日まで東京・池袋東口サンシャイン通り店、新宿大ガード店、渋谷道玄坂店 、秋葉原昭和通り口店、神奈川・桜木町店、千葉・船橋店で開催されている。

コラボキャンペーンでは、アニメ「BANANA FISH」各話のタイトルの英文を冠したドリンク4種と、アッシュ・リンクスをイメージした「山猫ドリンク」のアイス・ホットを販売する。「A Perfect Day for Bananafish」「To Have and Have Not」「As I Lay Dying」「The Catcher in the Rye」の4種は、1杯購入につきノベルティとしてポストカード全15種からランダムで1枚をプレゼント。「山猫ドリンク」には1杯の購入ごとに、コースター全5種からランダムで1枚が付いてくる。いずれのドリンクもテイクアウトが可能だ。

また店舗ではアッシュ、英二、ショーター、月龍、シンの限定デフォルメイラストを使用したトレーディング缶バッジとアクリルスタンド、アッシュと英二を描いたアクリルフォトスタンド、タペストリーを販売。コラボグッズは11月1日から21日23時59分まで、アニメイト通販でも取り扱われる。

(c)吉田秋生・小学館/Project BANANA FISH