“マイケル・ジャクソンと踊った唯一の日本人ダンサー”ユーコ・スミダ・ジャクソン 特別な貴重エピソードを披露！

<番組概要>番組名:Blue Ocean放送日時:毎週月~金曜9:00~11:00パーソナリティ:住吉美紀番組Webサイト: http://www.tfm.co.jp/bo/特設サイト: https://www.tfm.co.jp/bo/aky/