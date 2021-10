sumika ニューシングル『SOUND VILLAGE』のリリースを発表

sumikaの小川貴之(Key./Cho.)と黒田隼之介(Gt./Cho.)が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。ニューシングルのリリースと発売日、タイトルを発表しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! sumika LOCKS!」10月19日(火)放送分)黒田:いきなりなんですけど、sumikaから嬉しいお知らせがあります!小川:発表しちゃいますよ! 準備はいいですか!?なんと! 1か月半後の12月1日に、僕たちsumikaのニューシングルリリースが決定!黒田:やったー!小川:これね、いろいろ作ってましたよ。作りたいように作っちゃいましたよ~。黒田:ホントにね(笑)。言える情報をちゃんと整理して、ちょっとずつお伝えしていこうかと思います。まず、このニューシングルのタイトル、『SOUND VILLAGE』!小川:『SOUND VILLAGE』!黒田:こちらは4曲入りのシングルとなっております! いいね、間違ってないね!?小川:間違ってないです!黒田:よし! このシングルはですね……初めて合宿に行ったね。小川:行きました! 「合宿行ってみない?」っていうところから始まったよね。黒田:これも話し始めるととんでもない長さになってしまうのですが……今度にしといたほうがいいのかな?(笑)。小川:ちょっといろいろあるんでね。黒田:いろいろあります(笑)。小川:なんでかっていうと……初回生産限定盤っていうものが今回のシングルにありまして。作曲合宿からレコーディングの様子を追った「sumika Film #9 〜Documentary of SOUND VILLAGE〜」が収録されております。黒田:なるほどね!小川:同じく、作曲合宿からレコーディングまでの様子を撮影したフォトブックも付属しております! そのときに思いを綴ったこととかをいろいろ話したんですけど……ここで言っちゃうと、内容がもうなくなっちゃうの(笑)。黒田:大事にしておかないといけないからね。小川:だから、最初の第一地点しか言えないんですけど……・俺たちは合宿をしたいってみんなで決めた!・そこで曲を作った!・そこでいろんなことが起こった!・紆余曲折もあり、出来上がったのが『SOUND VILLAGE』! 最高のニューシングルだ!黒田:やったぜ!(笑)。小川:まだ、こういった文字情報でしかお伝えすることができないんですけれども。今後どんどんいろんな情報を出していきたいと思うので、引き続き楽しみにしていてください!小川・黒田:よろしくお願いします!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★10/18(月)~10/22(金)のSCHOOL OF LOCK! はスペシャル授業を開催!!★