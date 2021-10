「ぺえ教頭がコンビニでよく買う物は？」「こもり校長が行きたい所は？」SOL!でプライベートクイズ祭り開催

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。10月19日(火)の放送では、リスナーがパーソナリティのこもり校長とぺえ教頭のプライベートを題材にした三択問題に回答し、正解したら私物がプレゼントされる『校長・教頭私物プレゼント! プライベートクイズ祭り!』が行われました。電話をつないだ8人のなかから、2人のリスナーへの問題とプレゼントを紹介します。こもり校長:今日は校長教頭それぞれが私物を持ってきています。電話をした生徒(リスナー)の君に、僕たちのプライベートなクイズに答えてもらおうと思っています。正解すれば私物をゲット! 私物は10個、校長教頭で5個ずつ持ってきました。ぺえ教頭:迷ったよすごく。こもり校長:俺も悩んだ。何を持ってきたか、ひとつくらい言っておく?ぺえ教頭:私は……普通に喜んでもらえるかなと思って、これからの冬に使えるアウター。お友達と着てほしくて、その色違いで2着を1セットで持ってきました。こもり校長:めっちゃいいじゃん。俺はプライベート一式というのがある。ニット帽とサングラスと時計の3点セット。3つとも本当に使っていたやつだから、私エキスが入っています(笑)。ぺえ教頭:うわ~ちょっと欲張りね~。こもり校長:バラエティに富んだ物がありますよ。僕の思い出の品もありますから、ぜひ生徒にゲットしてもらいたいと思います。(回答者:14歳女性)1:気持ち、ダイエットのために、サラダチキン2:とにかくこの味が大好き! コーンパン3:レジ横の大福こもり校長:ムズイなぁ。リスナー:でも……たぶん、1はないと思います。こもり校長:あははは! そうだよな(笑)。ぺえ教頭:読みが鋭いかもしれないわ(笑)。こもり校長:でも、教頭がコーンパンを食べているのも見たことがないんだよね……ってことは?ぺえ教頭:すごい優しいじゃん!リスナー:決めました! 3番の大福にします。ぺえ教頭:では、正解は……3番、「レジ横の大福」でした!リスナー:やったー! 校長のヒントのおかげです。――このリスナーには、ぺえ教頭の私物、睡眠の質が高められるフィリップスのヘッドバンドがプレゼントされました。こもり校長:最近寝れてる?リスナー:寝れてないです。ぺえ教頭:じゃあ、もってこいかもしれない! 6時間以下の睡眠の人にオススメって書いてあったから。こもり校長:バッチリじゃん! ラッキーだな!リスナー:ラッキーです!(笑)。こもり校長:これから、最高の睡眠をゲットしちゃってよ!リスナー:はい!(回答者:13歳女性)1:ミッフィー展2:最近話題になっていて、密かに気になっている食パン屋3:個性的なチャリが売っている自転車屋リスナー:う~ん……でも1番のミッフィー展は、この間(校長が出演している)「ヒルナンデス!」で話していたから……。こもり校長:ちょっと待ってよ、見てくれてるじゃん! あの日、すっごい感銘を受けたのよ。「ミッフィーって、こんなに素晴らしいんだ!」って思って、あの日からミッフィー一択なのよ。ぺえ教頭:今も?こもり校長:今も! なんだけど……問題は三択ね(笑)。ぺえ教頭:じゃあ、あまり悩まなくてもいいかもよ(笑)。リスナー:そのままでいいですか?こもり校長:俺はそんな複雑な男じゃないからね。ぺえ教頭:じゃあ言ってみる?リスナー:はい。1番のミッフィーです。こもり校長:正解!――このリスナーには、こもり校長の私物、携帯型ゲーム機のゲームボーイがプレゼントされました。こもり校長:ゲームボーイって知っているかな?リスナー:知らないです。こもり校長:今でいうNintendo Switchの一番の初期みたいな感じだね。このゲームボーイは小さいころからずっと持っていて、めちゃくちゃ思い入れがあるの。今回は(ゲームソフトの)「ポケットモンスター青」も付けるから。電池を入れたら遊べるからね。リスナー:わ~(笑)。こもり校長:本当に思い出のあるゲームボーイだから大事にしてね。リスナー:わかりました。ありがとうございます。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★10/18(月)~10/22(金)のSCHOOL OF LOCK! はスペシャル授業を開催!!★