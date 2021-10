12月28日から31日まで千葉・幕張メッセ国際展示場にて開催される「COUNTDOWN JAPAN 21/22」の出演アーティスト第1弾が発表された。

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、昨年は開催予定日6日前に中止が発表された「COUNTDOWN JAPAN」。今年は参加者の新型コロナウイルスワクチンの2回接種が参加日の2週間前までに完了していること、または来場日の72時間以内のPCR検査による陰性証明を必須とし、収容人数を各日1万人に制限した全席指定の形式で開催される。

出演アーティスト第1弾として発表されたのは、28日の[Alexandros]、東京スカパラダイスオーケストラ、マカロニえんぴつ、Little Glee Monster、29日のきゃりーぱみゅぱみゅ、10-FEET、the HIATUS、My Hair is Bad、マキシマム ザ ホルモン、30日のクリープハイプ、SUPER BEAVER、NUMBER GIRL、フレデリック、ポルカドットスティングレイ、31日のKANA-BOON、KEYTALK、ゲスの極み乙女。、BLUE ENCOUNTの計18組。

公式アプリ「Jフェス」ではチケット第1次抽選先行を10月22日12:00まで受け付けている。

COUNTDOWN JAPAN 21/22

2021年12月28日(火)千葉県 幕張メッセ国際展示場

<出演者>

[Alexandros] / 東京スカパラダイスオーケストラ / マカロニえんぴつ / Little Glee Monster / and more



2021年12月29日(水)千葉県 幕張メッセ国際展示場

<出演者>

きゃりーぱみゅぱみゅ / 10-FEET / the HIATUS / My Hair is Bad / マキシマム ザ ホルモン / and more



2021年12月30日(木)千葉県 幕張メッセ国際展示場

<出演者>

クリープハイプ / SUPER BEAVER / NUMBER GIRL / フレデリック / ポルカドットスティングレイ / and more



2021年12月31日(金)千葉県 幕張メッセ国際展示場

<出演者>

KANA-BOON / KEYTALK / ゲスの極み乙女。 / BLUE ENCOUNT / and more