大滝詠一、佐野元春、杉真理がナイアガラ・トライアングルとして発表したアルバム「NIAGARA TRIANGLE Vol.2」の発売40周年を記念した「NIAGARA TRIANGLE Vol.2 40th Anniversary Edition」が2022年3月21日にリリースされる。

「NIAGARA TRIANGLE Vol.2」は大滝が主催するナイアガラ・レーベルから1982年3月21日にリリースされたアルバム。大滝は1976年に山下達郎、伊藤銀次とともに企画アルバム「NIAGARA TRIANGLE Vol.1」を発表後、1981年にCMソングの制作依頼を受けたことをきっかけにNIAGARA TRIANGLEの第2弾を始動させた。彼は当時大きな注目を浴びていた佐野と杉にオファーをかけ「A面で恋をして」をシングルリリース。さらに同楽曲や、佐野による沢田研二「彼女はデリケート」のセルフカバーなどを収めたアルバム「NIAGARA TRIANGLE Vol.2」をリリースした。

「NIAGARA TRIANGLE Vol.2 40th Anniversary Edition」は完全生産限定ボックスと、アナログ盤、CDの3種類の形態で発売され、いずれもオリジナルマスターテープを用いた最新マスタリング音源が使用されている。完全生産限定ボックスには、CD3枚とBlu-ray Audio、ブックレット、復刻キーホルダーのほか、オリジナル盤リリース時に宣伝用として制作され、当時でも入手困難だったプロモーション用7inchレコード3枚が同梱される。7inchレコードは、メトロポリス・マスタリングのティム・ヤングがカッティングを手がけた。

アナログ盤は12inchレコードの2枚組で、カッティングはSony Music Studios Tokyoによって行われた。なお限定ボックスの収録曲やCDの仕様は追ってアナウンスされる。現在YouTubeでは「NIAGARA TRIANGLE Vol.2 40th Anniversary Edition」のトレイラー映像を公開中。

ナイアガラ・トライアングル「NIAGARA TRIANGLE Vol.2 40th Anniversary Edition」アナログ盤ジャケット

SIDE A

01. A面で恋をして

［作詞：松本隆 / 作曲：大瀧詠一］



02. 彼女はデリケート

［作詞・作曲：佐野元春］



03. Bye Bye C-Boy

［作詞・作曲：佐野元春］

SIDE B

01. マンハッタンブリッヂにたたずんで

［作詞・作曲：佐野元春］



02. Nobody

［作詞・作曲：杉真理］



03. ガールフレンド

［作詞・作曲：杉真理］

SIDE C

01. 夢みる渚

［作詞・作曲：杉真理］



02. Love Her

［作詞・作曲：杉真理］



03. 週末の恋人たち

［作詞・作曲：佐野元春］

SIDE D

01. オリーブの午后

［作詞：松本隆 / 作曲：大瀧詠一］



02. 白い港

［作詞：松本隆 / 作曲：大瀧詠一］



03. Water Color

［作詞：松本隆 / 作曲：大瀧詠一］



04. ♡じかけのオレンジ

［作詞：松本隆 / 作曲：大瀧詠一］