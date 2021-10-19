Tommy heavenly6のMV11曲がフル尺公開

デビュー25周年イヤーを迎えたthe brilliant greenのボーカリスト川瀬智子のソロプロジェクトTommy hevenly6が、2021年10月19日にソニー・ミュージック時代のMVを公開した。

今回、公開されたMVは、アニメ『銀魂』オープニングテーマ「Pray」、アニメ『ソウルイーター』オープニングテーマ「PAPERMOON」。さらには映画『下妻物語』オリジナルテーマソング「Hey my friend」などの大ヒットシングルの他に、ハロウィンをテーマに書き下ろした「Lollipop Candy BAD girl」などを含む、全11作品となっている。

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＜Tommy heavenly6 ミュージックビデオ一覧/URL＞

1. Wait till I can dream

2. Swear

3. Hey my friend

4. Ready?

5. I.m Gonna SCREAM+

6. pray

7. Lollipop Candy♥BAD♥girl

8. I♥XMAS

9. Heavy Starry Chain

10.PAPERMOON

11.Unlimited Sky

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https://www.sonymusic.co.jp/artist/thebrilliantgreen/