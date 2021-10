上白石萌歌がナレーション コロナ禍の日常を描く10代のポエムがラジオCMに

上白石萌歌(adieu)が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。前月の放送で募集した『挑戦』をテーマにしたリスナーのポエムを紹介し感想を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! GIRLS LOCKS!」10月18日(月)放送分)上白石:今夜は、先月の授業(9月20日放送分)の続きで、“あの”企業さんとコラボ授業をしていきます!『テイジン×上白石萌歌のGIRLS LOCKS! テイジンぽえむ』。今日はここで実際にみんなから届いたポエムを見ていって、いちばん良かった最優秀ポエム、『テイジンぽえむKING』を決定します! みんな送ってくれてありがとう! 本当にたくさんのポエムが届きまして……もちろん全部目を通させていただきました。全部のポエムを紹介するには時間が足りないので……全部素敵なんですけど、私が特に良いと思ったポエムのフレーズを紹介します。――上白石萌歌が選んだ最優秀ポエム(17歳)上白石:おめでとうございます! あなたこそがテイジンぽえむKINGでございます!メッセージによると、コロナ禍で修学旅行に行けなかったり、運動会が実施できなかったり、できるべきことが全て失われてしまっている状況で、それでも日々頑張っている部活とか昼休みとか、日常の一コマひとコマを大切にしようね! という気持ちを、このポエムに込めてくれたみたいです。そういう背景を知ると、より一言ひと言が胸にしみるし、私の高校、中学時代のことを思い出したし……。青春という断片がいっぱい集まって、1個の冊子になったのだなと感じました。――このほかに、以下の4編が紹介されました(12歳)(15歳)(18歳)(14歳)今回最優秀ポエムに選んだ作品は、上白石がラジオCMとしてナレーションを録り直し、今週の同番組内で放送予定です。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★10/18(月)~10/22(金)のSCHOOL OF LOCK! はスペシャル授業を開催!!★