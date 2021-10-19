アニメ「ガンダムブレイカー バトローグ」より、第1話「FIRST CONTACT」の場面カットが到着した。

本日10月19日21時30分よりYouTubeのガンダムチャンネルで配信され、海外向けに「ガンダム」のポータルサイト・GUNDAM.INFOでも公開される全6話の「ガンダムブレイカー バトローグ」。ガンプラをモチーフにしたゲーム「ガンダムブレイカー」シリーズとガンプラの連動をより強化する「ガンダムブレイカー バトローグ プロジェクト」の一環として制作されるもので、ガンプラファイターの少年少女たちを軸にした物語が展開される。第1話の場面カットには、生まれ育った商店街が寂れていくのを食い止めようと、商店街の名を冠したガンプラチームを作る少女サツキノ・ミサや、超高速の近接戦闘機体・ブレイジングガンダムの姿が収められた。

アニメ「ガンダムブレイカー バトローグ」

2021年10月19日（火）より毎週火曜日21:30～

配信媒体

国内：YouTube「ガンダムチャンネル」

海外：GUNDAM.info

スタッフ

企画・製作：サンライズ

原作：矢立肇・富野由悠季

監督：大張正己

脚本：北岡雄一朗（レプトン）、真弓創（レプトン）

「ガンダムブレイカー3」キャラクターデザイン：羽由利子

「ガンダムブレイカーモバイル」キャラクターデザイン：taiki

キャラクターデザイン：大貫健一、戸井田珠里

メカニックデザイン：大河原邦男、海老川兼武、安藤孝太郎（スタジオGS）、倉持キョーリュー、瀧川虚至、鷲尾直広

チーフメカアニメーター：久壽米木信弥

美術監督：益田健太

色彩設計：金光洋靖

CGディレクター：室薗勇輝

撮影監督：野上大地

編集：野尻由紀子

音響監督：明田川仁

企画協力：バンダイナムコエンターテインメント、BANDAI SPIRITS、創通

キャスト

サツキノ・ミサ：井口裕香

フドウ・リュウセイ：小野賢章

ミヤマ・サナ：高橋李依

アイゼン・トウマ：小野友樹

カドマツ：杉田智和

(c)創通・サンライズ