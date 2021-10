『鬼滅の刃』善逸デザインのスマホトイが数量限定で10／21発売！

累計販売台数160万台以上販売している「スマホトイ」シリーズを手がけるセガトイズは、アニメ『鬼滅の刃』に登場する鬼殺隊士「我妻善逸」仕様の「鬼滅の刃PODイエロー」を、10月21日(木)に発売することを決定した。

セガトイズのスマホトイシリーズは、子どもたちが自分専用のスマートフォンを持ちたいという思いを、親の目から離れても安心して叶えられるよう開発し、好評を得ているデジタル玩具。

本物のスマートフォンのように、カメラ、電話、メール、 SNSを疑似体験できるアプリ等を40種以上内蔵。イン/アウト2つのカメラと顔認識機能で写真やムービーも充実。アプリの中には「国語」「算数」「英語」「プログラミング思考」を学べる学習アプリも収録している。

ゲームやがくしゅうアプリをクリアするとふくびきが回せ、フォトフレームやデコスタンプなどが手に入る。ふくびきでアイテムを増やすことで鬼殺隊士としてのランクが上がり、新しいアプリが解放するなど、やり込みの要素も満載だ。

加えて、「鬼滅の刃POD」にはアニメ『鬼滅の刃』に登場するキャラクター42名の音声を収録。劇場版「無限列車篇」の名シーン「オレが来るまでよくこらえた あとは任せろ」「…では素晴らしい提案をしよう お前も鬼にならないか?」など、主要キャラクターだけではなく、主人公たちの行く手を阻む鬼のセリフも収録している。

さらに、「鬼滅の刃PODイエロー」には、限定待ち受け画面、我妻善逸とツーショットが撮影可能なフォトフレームがダウンロードできる限定のカードを封入。

本商品はセガトイズの公式通販サイト「セガトイズ.com」の限定商品となり、10月21日(木)より発売開始だ。

>>>商品イメージやロゴを見る(写真3点)

(C)吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable

セガとセガロゴはセガまたはその関連会社の登録商標です。 SEGA and SEGA logo are registered trademarks of SEGA Co., Ltd. or its affiliates.