アイナ・ジ・エンド「めっちゃいい！」新曲『ZOKINGDOG』初オンエア

アイナ・ジ・エンドが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。10月25日に配信リリースされるデジタルEP『DEAD HAPPY』から「ZOKINGDOG」を初オンエアし、楽曲を解説しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」10月18日(月)放送分)アイナ:最近「これはめっちゃいい!」という曲ができたんですよ! 『ZOKINGDOG』っていう曲です。今日、初オンエアしたいと思います。この『ZOKINGDOG』というのは、ぞうきんをかぶった犬の話です。ぞうきんドッグは、名付け親も知らないし愛を知らなくて、ずっと生きる意味を探してるんです。ゴキブリのゴッドキングに出会って「お前はぞうきんかぶった犬だから"ぞうきんドッグ"だ!」と言われたりしてね。人って、人に会うと楽しくなっていくんだよね。そういう、生きてることが楽しいと思っていけるような、犬の話です!――ここで、『ZOKINGDOG』を初オンエアアイナ:(オンエア後)いかがでしたかね?ちなみにこの曲は、東京スカパラダイスオーケストラの加藤(隆志)さんに、サウンドプロデュースをしていただきました。私はね、加藤さんが大好きなんですよ! 加藤さんが拳銃みたいにギターを構える仕草があるんですけど、私はその写真をネットから集めに集め、厳選したいちばんのお気に入りを、一時期待ち受けにしていたくらいです。今回ご一緒させていただいて、本当に緊張してしまいましたね。でもその緊張感が良かったのか、レコーディングも今までにないぐらいストイックな、ピッチ修正もほどんどない感じになったりして。後悔がないです!