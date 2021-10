「授業中に先生の目を盗んで…」10代のけしからんエピソード

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。10月18日(月)の放送では、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭が10代のリスナーと電話をつなぎ、思わず「けしからん!」と言いたくるような経験を聞いていきました。そのなかから、中2の女性リスナーとのやり取りを紹介します。こもり校長:今夜のSCHOOL OF LOCK! は、『けしからん逆電〜オリジナル〜』を開催。この『けしからん逆電』は、「授業中に先生の目を盗んで、○○ん~……」みたいなさ。「親がいない間に彼女が僕の家にやってきて、○○んん~……」とか。ぺえ教頭:私が好きそうな話が聞けそうね(笑)。こもり校長:おもわず「けしからん!」と叱りたくなるような、けしからん体験をした生徒(リスナー)のエピソードを教えてもらって、それを大人として、学校として「けしからん!」と叱っていく授業です。ぺえ教頭:なるほど。こもり校長:今回は『オリジナル』と題して、初々しいけしからん話を紹介して、我々もちゃんと叱っていきたいと思います。こもり校長:もしもし! 何か、けしからんことをしちゃったの?リスナー:しちゃいました~!ぺえ教頭:明るい(笑)。こもり校長:何があったの?リスナー:片思い中の相手から突然「好き」って言われて、両思いだってことがわかったんです。それから放課後とかLINEでもめっちゃ話していい感じになっていたんですけど。けしからんこととして、理科の実験中に……。校長・教頭:理科の実験中!?リスナー:(笑)。その子と席が隣になって目があったんです。その流れでアイコンタクトをとって、みんなにバレないように恋人つなぎを一瞬だけしちゃいました……!こもり校長:けしからん! 実験中に手をつないじゃダメよ!ぺえ教頭:はぁぁぁ~!こもり校長:何の実験をしていたの?リスナー:実験は……覚えてないです(笑)。校長・教頭:(笑)。ぺえ教頭:そんなの覚えてないわよね~。実験なんて入ってこないわよ。こもり校長:でも本来は実験のために使う手だからね!ぺえ教頭:(笑)。こもり校長:手をつないだ瞬間はどうだったの?リスナー:2人とも顔が赤くなっちゃって、恥ずかしくなっちゃいました。ぺえ教頭:いいわぁ~。こもり校長:その手はどうだったの?リスナー:もう……手が洗えないです(笑)。校長・教頭:(笑)。こもり校長:ダメダメ! 手は洗おう。ぺえ教頭:そうね、特に今の時期はね。でもそれくらい嬉しかったのよね~。リスナー:(笑)。こもり校長:でも……これって付き合ってんの?リスナー:付き合ってないです。(「付き合ってほしい」と言ってほしくて)相手からの告白をずっと待っているんです。こもり校長:これさ……自分から言ったほうがいいかもね。リスナー:ええ~!こもり校長:「好きです」じゃなくて、「(私たち)付き合ってるの?」って。ぺえ教頭:なるほどね。こもり校長:相手の子は舞い上がって、大事な行事を1コ飛ばしちゃっていると思うんだよね(笑)。だから、確認の意味でも1回聞いてみたらいいんじゃないかな?ぺえ教頭:ハッキリさせようってことね。こもり校長:だって、何の実験をやっていたか、わからなくなっちゃうくらいなんだから。リスナー:(笑)。こもり校長:だから1度確認してもらって……付き合ったら初めての彼氏でしょ?リスナー:はい!こもり校長:じゃあ、その報告を待っているよ。ぺえ教頭:ありがとう。リスナー:ありがとうございました!こもり校長:学校で手とかつなぎたかったー!ぺえ教頭:できなかったの?こもり校長:してない! 逆にしてたの?ぺえ教頭:私は手もつないでたし、ハグも……廊下でしまくり(笑)。こもり校長:おい! けしからん(笑)。ぺえ教頭:けしからんね(笑)。・「冬の肌寒い帰り道、彼女がいるのにも関わらず人の温もりがほしくて、衝動的に女友達にハグをしてしまった」という16歳の男性リスナー・「一昨日、2年前から片思いをしている男子に突然キスをされてしまい、今日その子から“付き合おう”と言われ付き合うことになりました」という14歳の女性リスナー・「男子友達と下校中に川沿いの真っ暗な東屋で、お互いにブレイキングしてユニゾンしちゃいました」という16歳の女性リスナーと電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★10/18(月)~10/22(金)のSCHOOL OF LOCK! はスペシャル授業を開催!!★