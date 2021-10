ONE OK ROCKが10月22日に配信シングル「Wonder」をリリースする。

「Wonder」はONE OK ROCKが昨年10月に千葉・ZOZOマリンスタジアムで開催したオンラインライブ「ONE OK ROCK 2020 "Field of Wonder" at Stadium Live Streaming supported by au 5G LIVE」で初披露された楽曲。ポジティブなエネルギーに満ちあふれた歌詞が印象的なナンバーとなっている。

11月17日にはZOZOマリンスタジアムでのオンラインライブの模様を収めたBlu-ray / DVD「ONE OK ROCK 2020 "Field of Wonder" at Stadium Live Streaming」がリリースされる。