ONE OK ROCK、2020年オンラインライブで初披露の新曲「Wonder」リリース

ONE OK ROCKが、新曲「Wonder」を2021年10月22日に全世界リリースする。

2020年10月11日に開催したZOZOマリンスタジアムでのオンラインライブ、「ONE OK ROCK 2020 ”Field of Wonder” at Stadium Live Streaming supported by au 5G LIVE」で初披露された楽曲で、1年越しのリリースとなる。スタジアムロックを彷彿させる豪快なロックをONE OK ROCKが今の解釈で昇華したような楽曲。前進するようなポジティブなエネルギーに満ち溢れた歌詞も特徴的な作品となった。

10月21日には、2020年コロナ禍で開催した無観客オンラインライブの制作の裏側や、普段見せないメンバーの素顔にも迫ったNetflixドキュメンタリー 『Flip a Coin -ONE OK ROCK Documentary-』も公開。さらには、2020年のライブの熱量を詰め込んだオンラインライブ本編のDVD&Blu-ray 『ONE OK ROCK 2020 Field of Wonder at Stadium』も11月17日にリリースとなる。

ONE OK ROCK

発売日:2021年10月22日(金)

発売日:2021年11月17日(水)

ONE OK ROCK 公式HP:https://www.oneokrock.com/jp/