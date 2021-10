『すみっコぐらし』ほっこりあったかウォーマーシリーズ登場♪

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」では、シー・シー・ピーの「きゃらニクス」ブランドより、すみっコぐらしのキャラクターが冬の冷えた部屋の空気から身体をふわふわと包んで温めてくれる「USBあったかてぶくろ すみっコぐらし」「USBあったかブランケット すみっコぐらし」「USBあったかルームシューズ すみっコぐらし」の予約受付を2021年10月18日(月)10時に開始した。

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター『すみっコぐらし』。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリー、その世界観は子どものみならず大人たちをも魅了している。

この度発売となるウォーマーシリーズ3種は、商品付属のUSBケーブルを繋ぐと約30秒で約40度~44度になり、寒さを感じやすい「手首」「足元」と「お腹から膝」をすみっコぐらしのキャラクター達がほっこり温めてくれるアイテム。寒くなるこれからの時期、定着しつつあるリモートワークなどのデスクワークをする人々の強い味方になってくれる。

指先が出るため、パソコン作業やスマホ操作がしやすい『USBあったかてぶくろ しろくま』は、長めの20cmで手首までしっかり包み込む。

3種とも肌触りが良い、毛足の長いふんわりファーを使用。デスクタイムはもちろん、自分だけの趣味の時間やゆっくり過ごすリラックスタイムを快適で温かい時間にしてくれる。

(C)2021 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.