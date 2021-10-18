【NPB】MVP、新人王、ベストナイン、ゴールデングラブ賞…2021年度プロ野球…

※選手は確定し次第更新。●は数字未確定。
セ・リーグ
投手部門
最優秀防御率：
最高勝率：
最多勝利：
最多セーブ：ロベルト・スアレス（阪神） ●セーブ（2年連続2度目）
最優秀中継ぎ：清水昇（ヤクルト） ●HP（2年連続2度目）
最多奪三振：
野手部門
首位打者：
最多安打：
最多本塁打：
最多打点：
最高出塁率：
最優秀選手（MVP）：（12月15日発表予定）
最優秀新人：（12月15日発表予定）
最優秀監督賞：
パ・リーグ
投手部門
最優秀防御率：
最高勝率：
最多勝利：
最多セーブ：益田直也（ロッテ） ●セーブ（8年ぶり2度目）
最優秀中継ぎ：堀瑞樹（日本ハム） ●HP（初）
最多奪三振：
野手部門
首位打者：
最多安打：
最多本塁打：
最多打点：
最高出塁率：
最優秀選手（MVP）：（12月15日発表予定）
最優秀新人：（12月15日発表予定）
最優秀監督賞：
両リーグ共通
沢村栄治賞：
正力松太郎賞：
コミッショナー特別表彰：
リーグ特別賞：
新人特別賞：
ベストナイン
※発表され次第更新（12月15日発表予定）
セ・リーグ
投手：
捕手：
一塁手：
二塁手：
三塁手：
遊撃手：
外野手：
外野手：
外野手：
パ・リーグ
投手：
捕手：
一塁手：
二塁手：
三塁手：
遊撃手：
外野手：
外野手：
外野手：
指名打者（DH）：
ゴールデングラブ賞
※発表され次第更新
セ・リーグ
投手：
捕手：
一塁手：
二塁手：
三塁手：
遊撃手：
外野手：
外野手：
外野手：
パ・リーグ
投手：
捕手：
一塁手：
二塁手：
三塁手：
遊撃手：
外野手：
外野手：
外野手：