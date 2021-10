東京アニメセンターにて「MAPPA SHOWCASE 10th ANNIVERSARY」が開催されている。

「MAPPA SHOWCASE 10th ANNIVERSARY」が

2021年にMAPPAが設立10周年を迎えたことを記念し、展示会「MAPPA SHOWCASE 10th ANNIVERSARY」が東京アニメセンター in DNP PLAZA SHIBUYAにて開催。スタジオの歴史を振りかえりながら、作品の名シーンを追体験できる展示になっており、当時の原画や中間制作素材など、貴重なプロダクト資料が多数展示されている。

まず、エントランスエリアでは、2012年から2021年までに公開された作品が、年代順に展示。そして、MAPPAからファンに向けたメッセージも。そのあとは、幅約7メートルの大型スクリーンで各作品のオープニングムービーが同時に上映されている。

そして、「出会い」「日常」「挫折/悲哀」と3つのテーマが展示。ここでは、原画や中間制作素材などのプロダクト資料が中心。動画コンテンツと連動した展示が行われている。「日常」では『呪術廻戦』登場人物の日常を切り取ったフォトスポットが設置されている。

その後、「衝突/怒り」「奮起/協力」「希望/幸せ」「ありがとう」と続く。フィナーレとなる「ありがとう」では、『RE-MAIN』『ゾンビランドサガ リベンジ』『進撃の巨人 The Final Season』のフォトスポットや、作品声優の応援メッセージやサイン、クリエイターからのお祝いイラストが展示されている。開催期間は11月14日まで。

●展示作品一覧

2012 坂道のアポロン

2014 残響のテロル

2014 神撃のバハムート GENESIS

2014 牙狼〈GARO〉- 炎の刻印 -

2015 パンチライン

2015 うしおととら

2015 牙狼 -紅蓮の月-

2016 劇場版 牙狼〈GARO〉-DIVINE FLAME-

2016 DAYS

2016 ユーリ !!! on ICE

2016 この世界の片隅に

2017 アイドル事変

2017 神撃のバハムートVIRGIN SOUL

2017 将国のアルタイル

2017 賭ケグルイ

2017 いぬやしき

2017 牙狼< GARO > -VANISHING LINE-

2018 BANANA FISH

2018 ゾンビランドサガ

2019 どろろ

2019 賭ケグルイ××

2019 さらざんまい

2019 かつて神だった獣たちへ

2019 GRANBLUE FANTASY The Animation Season 2

2019 この世界の(さらにいくつもの)片隅に

2020 うちタマ?!~うちのタマ知りませんか?~

2020 ドロヘドロ

2020 LISTENERS

2020 THE GOD OF HIGH SCHOOLゴッド・オブ・ハイスクール 2020 体操ザムライ

2020 呪術廻戦

2020 進撃の巨人 The Final Season

2021 ゾンビランドサガ リベンジ

2021 Yasuke -ヤスケ-

2021 平穏世代の韋駄天達

2021 RE-MAIN