18歳の女性シンガーソングライター・三阪咲が、11月1日に4曲入り音源「I am ME」でソニー・ミュージックレーベルズからメジャーデビューすることが発表された。

これは本日10月17日に彼女の地元・大阪にあるumeda TRADで開催されたライブイベント「INDIES PERSONAL BEST SPECIAL LIVE」で告知されたもの。アンコールでステージに立った三阪は、「11月1日にメジャーデビューEP『I am ME』のデジタルリリースが決定しました!『I am ME』は今、私が自分らしく歌いたい曲、届けたい曲、全4曲が詰まった1枚です! 今まで歌を歌ってきて、転機はいつも挑戦とともにありました。今回も新たな挑戦をたくさんしました! これからも一歩ずつがんばっていくので、皆さんの応援どうぞよろしくお願いします!」とメジャーデビューを報告した。メジャーデビューを発表したアンコールの模様は、三阪のYouTube、Instagram、TikTok、LINEアカウントで生配信が行われ、約1万視聴を記録。多くのファンが三阪のメジャーデビューを祝福した。

メジャーデビュー作「I am ME」は「私らしく“今、歌いたい楽曲”を届けたい」というコンセプトのもと制作された作品。タイトルは「私は私」という意味で、移り変わりの激しい時代の中でもジャンルレスかつ、自由に歌い、自由に音楽を楽しむ三阪のこれからを示す音源になっているとのことなので、その仕上がりを楽しみにしておこう。三阪のYouTube公式チャンネルでは収録曲「My Type」が試聴できるオフィシャルオーディオ映像が公開されている。

三阪咲「I am ME」収録曲

01. My Type

02. Get Stronger

03. DANNA

04. Rollercoaster