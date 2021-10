明治安田生命J3リーグ第23節が16日と17日に行われた。

アスルクラロ沼津と対戦したロアッソ熊本は、13分に杉山直宏のPKで先制後、23分に追いつかれる。それでも45分に再び獲得したPKを髙橋利樹が決めて勝ち越すと、55分には竹本雄飛の3試合連続ゴールでリードを広げる。3-1で勝利した熊本は、クラブ記録を更新する7連勝で首位をキープした。

テゲバジャーロ宮崎は鹿児島ユナイテッドFCとの“南九州ダービー”を3-2で制し、5連勝を達成。カターレ富山は14分の先制点を守り切ってカマタマーレ讃岐を下し、3連勝を収めた。

FC岐阜といわてグルージャ盛岡の上位対決は、シーソーゲームの末に2-2で決着して痛み分け。ヴァンラーレ八戸は福島ユナイテッドFCの“東北ダービー”は勝ち点1を分けあった。

藤枝MYFCはAC長野パルセイロを3-1で下して2連勝。Y.S.C.C.横浜は終盤の2得点でガイナーレ鳥取に2-1の逆転勝利を収め、6戦無敗となった。

■試合結果

▼10月16日(土)

アスルクラロ沼津 1-3 ロアッソ熊本

▼10月17日(日)

ヴァンラーレ八戸 1-1 福島ユナイテッドFC

カターレ富山 1-0 カマタマーレ讃岐

ガイナーレ鳥取 1-2 Y.S.C.C.横浜

テゲバジャーロ宮崎 3-2 鹿児島ユナイテッドFC

AC長野パルセイロ 1-3 藤枝MYFC

FC岐阜 2-2 いわてグルージャ盛岡

■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 熊本(45/+18)

2位 宮崎(43/+11)

3位 富山(41/+11)

4位 岩手(38/+9)

5位 福島(37/+8)

6位 岐阜(32/+4)

7位 鹿児島(29/0)

8位 YS横浜(28/-3)

9位 長野(26/+5)

10位 藤枝(26/+3)

11位 八戸(23/-12)

12位 沼津(21/-10)

13位 讃岐(18/-15)

14位 鳥取(17/-22)

15位 今治(16/-7)

■次節の対戦カード

▼10月23日(土)

13:00 藤枝 vs 岩手

15:00 鹿児島 vs 沼津

▼10月24日(日)

13:00 福島 vs 宮崎

13:00 YS横浜 vs 八戸

13:00 今治 vs 富山

14:00 岐阜 vs 長野

14:00 熊本 vs 讃岐